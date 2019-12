Mitchell enciende ataque clave en la victoria de Jazz sobre Magic

Donovan Mitchell contribuyó con 30 puntos, incluidos ocho en las postrimerías del partido, para que el Jazz de Utah montara una racha de 19-5 y venciera el martes 109-102 al Magic de Orlando.

El Jazz perdía por 97-90 cuando Mitchell sacó del letargo a la ofensiva y entusiasmó al público por medio de una clavada, que incluyó un salto descomunal en medio del tráfico intenso.

