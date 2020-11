"Miku" Fedor debutó como titular con el Deportivo

El Deportivo se mantiene invicto después de cinco jornadas y colidera su subgrupo con once puntos de quince posibles, pero solo han marcado cuatro goles, uno de ellos a domicilio, donde han cedido dos empates.

Por: EFE 05:08 PM / 22/11/2020

El venezolano Nicolás 'Miku' Fedor debutó este domingo 22-N como titular del Deportivo de La Coruña, que no pudo pasar del empate en el campo del Guijuelo, que lleva más de un año sin perder en su estadio, en la quinta jornada del Grupo I de la Segunda División B española de fútbol.



"Miku" se ha comprometido por una temporada con el Deportivo, que milita en la Segunda División B española de fútbol. El atacante caraqueño, de 35 años, se encontraba sin equipo desde que acabó su relación con el Omonia de Chipre y el Deportivo es el octavo club al que defiende en España.



Este domingo, solo una falta directa que ejecutó Salva Ruiz a los once minutos comprometió a los locales, que afinaron la puntería con varios disparos desde la frontal y obligaron a intervenir a Carlos Abad en el segundo periodo con un potente lanzamiento de Josín.



El Guijuelo se quedó con diez en el tiempo de descuento por una dura entrada de Pina a Keko Gontán para cortar un contragolpe del Deportivo. "Miku" Fedor fue sustituido por Rui Costa en el m.65.