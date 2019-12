Mike Tyson y Serena Williams compartieron una sesión de boxeo

La tenista Serena Williams y el exboxeador Mike Tyson compartieron un rato junto al saco de boxeo durante una sesión de entrenamiento organizada por Patrick Mouratoglou, entrenador de la estadounidense, este miércoles 18 de diciembre.

Las imágenes fueron compartidas por el Tyson en su cuenta de Twitter y rápidamente dieron la vuelta al mundo. “No quisiera subir al ring con esta GOAT (acrónimo de ‘Greatest of all time’, la mejor de todos los tiempos)”, expresó el referente mundial del boxeo en su perfil junto al video.

Wouldn’t want to get in the ring with this GOAT @serenawilliams �� pic.twitter.com/pn8mrlCuOR