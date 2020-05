Michael Jordan defiende su postura “egoísta” de no implicarse en la política

El exastro de la NBA insistió en que deben considerar más sus logros como atleta, en vez de hablar de política.

Por: AFP 06:00 PM / 04/05/2020

El legendario Michael Jordan afirmó que su renuencia “probablemente egoísta” a tomar posiciones políticas durante su carrera en la NBA, al decir que nunca se vio a sí mismo “como un activista”.

El domingo, en el quinto episodio del exitoso documental "The Last Dance" (El último baile) en Espn, Jordan se refirió a su broma citada a menudo de que se había alejado de la política porque “los republicanos también compran zapatillas deportivas”.

Jordan dijo que el comentario, que dijo que fue hecho en broma, se produjo en 1990 cuando se negó a apoyar al candidato demócrata negro Harvey Gantt en su campaña por un lugar en el Senado por Carolina del Norte contra el republicano Jesse Helms.

Helms fue una figura controvertida que había sido acusado de racismo a lo largo de su carrera, un firme opositor de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que también se opuso al establecimiento del día de Martin Luther King como feriado nacional en los Estados Unidos.

“No creo que sea necesario corregir esa declaración porque lo dije en broma en un autobús con Horace Grant y Scottie Pippen”, dijo Jordan.

“Fue sacado de contexto. Mi madre me pidió que hiciera una declaración pública en apoyo a Harvey Gantt, y le dije: 'Mira, mamá, yo no hablo en favor de nadie que no conozco. Pero enviaré una contribución para apoyarlo. Y eso fue lo que hice”, relató.

Jordan agregó que nunca se vio a sí mismo como un atleta activista en la línea del excampeón mundial de los pesados Mohamed Ali.

“Elogio a Mohamed Ali por defender lo que él creía”, recordó Jordan, “pero nunca me consideré un activista. Me consideré un jugador de baloncesto”.

Jordan admitió que su postura apolítica podría verse como egoísta en algunos sectores.

“No era político cuando jugaba mi deporte. Estaba concentrado en mi oficio”, aclaró Jordan. “¿Fue eso egoísta? Probablemente. Pero esa era mi energía. Ahí estaba mi energía”.

En el mismo documental, el expresidente estadounidense Barack Obama dijo que creía que Jordan podría haber hablado más.

“Seré sincero, cuando se informó que Michael dijo: 'Los republicanos también compran zapatillas de deporte', para alguien que en ese momento se estaba preparando para una carrera en derechos civiles y sabiendo lo que Jesse Helms representaba, hubiera querido ver a Michael en una actitud más fuerte”.

Jordan, que ahora tiene 57 años, insistió en que no se arrepentía y dijo que había tratado de dar ejemplo con sus logros como atleta.

“Nunca será suficiente para todos, y lo sé”, añadió Jordan. “Porque todos tienen una idea preconcebida de lo que debo hacer y lo que no debo hacer. La forma en que sigo mi vida es que pongo ejemplos. ¿Si te inspira? Genial, continuaré haciéndolo. Si no es así, entonces quizás no soy la persona a la que deberías seguir”.