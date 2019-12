Miami se crece en tiempo extra y aplasta a los Hawks en la NBA

Con 18 puntos en el período adicional, los Miami Heat se crecieron en el tiempo extra para vencer este martes 10 de diciembre en la NBA a los Atlanta Hawks por 135-121.

Los líderes ofensivos del quinteto de la Capital del Sol fueron Duncan Robinson, Bam Adebayo, Jimmy Butler y Kendrick Nunn.

Robinson empató un récord de franquicia con 10 triples (30 puntos), Adebayo y Butler terminaron con sendos triple-dobles cada uno y Nunn fue el máximo anotador con la friolera de 36 puntos.

Para Nunn también fue un récord personal y se quedó a un tanto para una marca de novato del Heat.

En tanto, Adebayo terminó con 30 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias y Butler con 20 cartones, la friolera de 18 capturas y 10 servicios para anotación.

