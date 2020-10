Messi y CR7, entre candidatos a mejores delanteros del 'Dream Team'

Ambos figuran en la lista propuesta por la publicación France Football.

Por: EFE 11:46 AM / 19/10/2020

El argentino Leo Messi (Barcelona) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), los dos mejores jugadores del mundo en los últimos años, son los únicos delanteros en activo, además del 'reaparecido' Arjen Robben, que figuran entre los candidatos a integrar el 'Dream Team' Balón de Oro de la publicación France Football.



En un año en el que no será atribuido por primera vez en la historia el Balón de Oro debido a las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia, esta revista ha decidido elaborar una relación de aspirantes a formar parte de un equipo histórico de estrellas, cuyos aspirantes en cuanto a la delantera han sido dados a conocer este lunes.



Messi figura como aspirante entre los delanteros que juegan por la derecha, junto a David Beckham, George Best, Samuel Eto'o, Luis Figo, Garrincha, Jairzinho, Kevin Keegan, Stanley Matthews y Arjen Robben.



Cristiano Ronaldo figura en la nómina de candidatos de atacantes izquierdos junto a Oleg Blokhin, Dragan Dzajic, Ryan Giggs, Thierry Henry, Rivaldo, Roberto Rivelino, Stanley Matthews, Ronaldinho, Karl-Heinz Rummenigge y Hristo Stoichkov.



En cuanto a los atacantes centrales, los aspirantes son Dennis Bergkamp, Johan Cruyff, Kenny Dalglish, Eusebio, Sandor Kocsis, Gerd Muller, Romario, Ronaldo Nazario, Marco van Basten y George Weah.



Relación completa de aspirantes en todas las posiciones:



- Porteros: Gordon Banks (ING), Gianluigi Buffon (ITA), Iker Casillas (ESP), Sepp Maier (GER), Manuel Neuer (GER), Thomas Nkono (CMR), Peter Schmeichel (DIN), Edwin van der Sar (NED), Lev Yachine (URS) y Dino Zoff (ITA).



- Lateral derecho: Giuseppe Bergomi (ITA), Cafu (BRA), Carlos Alberto (BRA), Djalma Santos (BRA), Claudio Gentile (ITA), Manfred Kaltz (GER), Philipp Lahm (GER), Wim Suurbier (NED), Lilian Thuram (FRA), Berti Vogts (GER).



- Defensa central: Franco Baresi (ITA), Franz Beckenbauer (GER), Fabio Cannavaro (ITA), Marcel Desailly (FRA), Ronald Koeman (NED), Bobby Moore (ING), Daniel Passarella (ARG), Matthias Sammer (GER), Gaetano Scirea (ITA) y Sergio Ramos (ESP).



- Lateral izquierdo: Andreas Brehme (GER), Paul Breitner (GER), Antonio Cabrini (ITA), Giacinto Facchetti (ITA), Junior (BRA), Ruud Krool (NED), Paolo Maldini (ITA), Marcelo (BRA), Nilton Santos (BRA) y Roberto Carlos (BRA).



- Medios: Jozsef Bozsik (HUN), Sergio Busquets (ESP), Didi (BRA), Paulo Roberto Falcao (BRA), Steven Gerrard (ING), Gerson (BRA), Pep Guardiola (ESP), Josef Masopust (CZE), Lothar Matthäus (GER), Johan Neeskens (NED), Andrea Pirlo (ITA), Fernando Redondo (ARG), Frank Rijkaard (NED), Bernd Schuster (GER), Clarence Seedorf (NED), Luis Suárez (ESP), Marco Tardelli (ITA), Jean Tigana (FRA), Xabi Alonso (ESP), Xavi Hernández.



- Medios ofensivos: Roberto Baggio (ITA), Bobby Charlton (ING), Alfredo di Stéfano (ARG/ESP), Enzo Francescoli (URU), Ruud Gullit (NED), Gheorghe Hagi (RUM), Andrés Iniesta (ESP), Raymond Kopa (FRA), Ladislao Kubala (HUN/ESP), Diego Maradona (ARG), Alessandro Mazzola (ITA), Pele (BRA), Michel Platini (FRA), Ferenc Puskas (HUN/ESP). Gianni Rivera (ITA), Juan Alberto Schiaffino (URU), Socrates (BRA), Francesco Totti (ITA), Zico (BRA), Zinedine Zidane (FRA).



- Delanteros derechos: David Beckham (ING), George Best (ING), Samuel Eto'o (CMR), Luis Figo (POR), Garrincha (BRA), Jairzinho (BRA), Kevin Keegan (ING), Stanley Matthews (ING), Leo Messi (ARG) y Arjen Robben (NED).



- Delanteros centro: Dennis Bergkamp (NED), Johan Cruyff (NED), Kenny Dalgrish (ESC), Eusebio (POR), Sandor Kocsis (HUN), Gerd Muller (GER), Romario (BRA), Ronaldo Nazario (BRA), Marco van Basten (NED) y George Weah (LIB).



- Atacantes izquierdos: Oleg Blokhin (UKR), Cristiano Ronaldo (POR), Dragan Dzajic (YUG), Ryan Giggs (WAL), Thierry Henry (FRA), Rivaldo (BRA), Roberto Rivelino (BRA), Stanley Matthews (ING), Ronaldinho (BRA), Karl-Heinz Rummenigge (GER) y Hristo Stoichkov (BUL).