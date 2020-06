Messi se sitúa a un gol de los 700 entre el Barcelona y Argentina

El próximo récord que Messi tiene cerca el de más goles oficiales en un único club. Pelé logró 643 con el Santos, antes de irse al Cosmos estadounidense, y Messi suma 629 con el club azulgrana.

Por: EFE 08:16 PM / 16/06/2020

Después del gol de penalti en la victoria del Barcelona ante el conjunto madrileño Leganés (2-0), el argentino Lionel Messi se situó a un tanto de los 700 oficiales en su carrera profesional con la camiseta de su club (629) y la selección argentina (70).



El delantero rosarino se acerca a una cifra redonda tras 858 partidos, con una media de 0,81 partidos entre el club azulgrana y la albiceleste.



Ante el Leganés, apostó Setién por las rotaciones con hasta cinco cambios con respecto al partido contra el Mallorca. Cambios que no afectan a Messi, incluso cuando su equipo juega contra el colista de la competición.



Compartió punta de ataque de inicio con Antoine Griezmann y el joven Ansu Fati, principal novedad en el once y autor del primer tanto del partido en el minuto 42.



Fue el primer remate a portería el del hispano-bisauguineano, en un primer tiempo en el que el argentino bajó a la medular para participar y huir de la cerrada defensa 'pepinera'.



En la reanudación, gozó de más espacios. Suya fue la jugada que originó el penalti que acabó con el 2-0. Condujo desde la medular, combinó con Suárez y en el desmarque fue derribado por la defensa del Leganés. Transformó la pena máxima con temple, engañando a Cuéllar en el minuto 69.



No cerró la noche con un doblete que le hubiera permitido llegar a los 700, pero los tiene a tiro. Suma pues 629 dianas con el Barcelona en 720 partidos.



Desde su primer tanto el 1 de mayo de 2005 contra el Albacete, ha celebrado 440 tantos en LaLiga, 114 en la Liga de Campeones, 53 en la Copa del Rey, 5 en el Mundial de Clubes, 14 en la Supercopa de España y 3 en la Supercopa de Europa.



La media goleadora con la selección es algo más baja (0,68 tantos por partido) si se compara con la media conseguida con el Barça (0,87 por partido).



Así, Messi suma con su selección 34 tantos en partidos amistosos, 21 en eliminatorias sudamericanas, 9 en partidos de la Copa América y 6 en la Copa del Mundo.



Aunque más allá de récords, Messi, pese al parón por la pandemia, sigue siendo la referencia de su equipo. Desde el regreso de la competición, ha repartidos dos asistencias y sendos goles en los dos duelos disputados hasta la fecha.



En lo que va de temporada, el argentino ya suma 26 dianas entre las tres competiciones, siendo el máximo goleador destacado de la LaLiga con 21 goles, y ha repartido 18 asistencias.