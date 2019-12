Mercedes e Ineos anuncian acuerdo de cooperación al más alto nivel deportivo

Mercedes, escudería campeona del mundo de Fórmula 1, e Ineos, el equipo de ciclismo profesional, anunciaron este miércoles 18 de diciembre en un comunicado común haber llegado a un acuerdo de cooperación para mejorar sus actuaciones deportivas respectivas.

La marca alemana, que ganó el título de 2019 de constructores, así como el campeonato del mundo de pilotos con Lewis Hamilton, este año también, trabajará con el Team Ineos, siete veces vencedor del Tour de Francia, y el departamento de vela de Ineos, que prepara activamente la Copa del América 2021.

El acuerdo permitirá de esta forma a las tres estructuras trabajar juntas, desarrollar e implementar innovaciones, tanto en el diseño y la ingeniería como en el análisis de datos, según el comunicado.

We’re excited to be part of a new performance partnership between @MercedesAMGF1 and @INEOS to help drive performance levels higher on the track, road and sea.



�� https://t.co/DYNs6WB3n7 pic.twitter.com/vefmLkuYE5