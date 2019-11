"Me duele", dice Djokovic tras perder en cuartos de final de Copa Davis

El número dos del mundo, Novak Djokovic, se mostró este viernes 22 de noviembre decepcionado tras caer en cuartos de final de la Copa Davis contra Rusia, en un ajustado partido de dobles que decidió la eliminatoria.

"El deporte no es solo ganar o perder, pero ganar o perder a nivel profesional obviamente te afecta y afecta a tu carrera, así que sí, me duele mucho, a mí personalmente, me duele", dijo Djokovic en la rueda de prensa posterior a la eliminatoria.

Djokovic formó pareja junto a Viktor Troicki en el encuentro de dobles que perdieron contra Karen Kachanov y Andrey Rublev; 6-4, 4-6 y 7-6 (10/8).

Rusia empezó por delante al imponerse Rublev en el primer individual al serbio Filip Krajinovic por un contundente 6-1 y 6-2 en apenas 52 minutos, pero Djokovic se encargó de igualar el cruce ganando a Kachanov 6-3 y 6-3 en una hora y 16 minutos, para llevar el desenlace de la eliminatoria a un doble muy intenso.

En el partido "sólo pensaba en cómo dar la mejor versión de mi mismo, y también, como hacer lo mejor como pareja de Viktor", explicó Djokovic, que no dudó en sentirse "orgulloso" de su compañero de dobles, al que intentó consolar en rueda de prensa.

Los fallos de Troicki facilitaron la victoria rusa y el serbio se derrumbó: "fallé en los momentos decisivos".

"Me siento peor que nunca. Es el peor momento de mi carrera, de mi vida. He decepcionado a mi equipo y les pido perdón", se lamentó Troicki.

"El partido fue una auténtica montaña rusa con muchas idas y vueltas y muy, muy emocional, muy tenso", relativizó, por su parte, Djokovic, animando a su compañero.

"La temporada se acabó y toca pasar página. Mañana será otro día", se resignó acto seguido Djokovic.

Muy afectado por la derrota, como todo el equipo serbio, Djokovic admitió que está "exhausto y listo para unas vacaciones".

Durante el partido de dobles, las alarmas saltaron al verle sufrir molestias en el codo derecho, trayendo a las memoria sus problemas en el Masters de Londres.

"Sí, fue otra vez en un movimiento rápido que me molestó", dijo Djokovic, que fue atendido y pudo seguir.

"En el tercer set, podía sacar y pude jugar sin dolor, lo cual es positivo", concluyó.