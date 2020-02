María Sharapova anunció su retiro del tenis

La rusa pone fin a su carrera deportiva, después de 28 años en este deporte y 5 Grand Slams en su palmarés. Escribió carta para la revista Vanity Fair.

26/02/2020

La tenista rusa María Sharápova ha anunciado que pone fin a su carrera deportiva, después de 28 años en este deporte y cinco Grand Slams en su palmarés.

"¿Cómo dejar atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo alejarte de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que amas, lo que te provocó lágrimas y alegrías indescriptibles, un deporte en el que encontraste una familia y aficionados que han estado contigo por más de 28 años?", escribió Sharápova en su artículo publicado este miércoles en la revista Vanity Fair.

"Tenis, me estoy despidiendo", apuntó Sharápova, de 32 años, a continuación.

Sus logros:

5 Grand Slams

Fue número 1 mundial

Copa Federación

Plata en los Juegos Olímpicos de Londres

Sharapova cuelga la raqueta después de haber sido una de las figuras más importantes del circuito WTA en los últimos 20 años. En 2004 sorprendió a propios y extraños con su triunfo en Wimbledon con solo 17 años. Tras alcanzar el número 1 del ranking WTA en 2005, Sharapova sumaría otro grande en el US Open de 2006 y en el Open de Australia de 2008 para cerrar el ciclo de Grand Slam en Roland Garros en 2012, repitiendo título sobre la arcilla parisina en 2014.

Sin embargo, la carrera de Sharapova quedó ensombrecida en marzo de 2016, cuando se conoció que dio positivo por meldonium durante el Open de Australia de ese año y tuvo que cumplir 15 meses de sanción. Sharapova intentó regresar a su mejor nivel pero las lesiones le hicieron mella en los últimos años hasta provocar su retirada de las pistas".