Marc Márquez se operará este miércoles 27-N del hombro derecho

AFP

El campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, tiene previsto pasar el miércoles 27 de noviembre por el quirófano para operarse del hombro derecho, informó este martes 26-N su escudería Repsol-Honda.

Márquez "ha decidido someterse a esta intervención como medida preventiva tras pasar consulta médica", añade el comunicado del equipo, precisando que la intervención "será similar a la que se le practicó en su hombro izquierdo a finales de 2018".

Marc Márquez, seis veces campeón del mundo de MotoGP, sufrió el lunes una caída en el circuito de Jerez, en el sur de España, durante unos entrenamientos, aunque tras pasar por el centro médico del circuito volvió a la pista.

"La caída ha sido mi error, me he ido largo y, como el borde de la pista estaba algo mojado, he perdido el tren delantero. Afortunadamente estoy bien, he pasado por el centro médico simplemente por precaución", declaró Márquez tras los ensayos.

El campeón del mundo de MotoGP se había sometido a principios de diciembre de 2018 a una operación para "solucionar la dislocación recurrente del hombro izquierdo del piloto, lesión que ha persistido a lo largo de toda la temporada", informó entonces un comunicado de su equipo.