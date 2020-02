Manfred: "Quitarle el título del 2017 a los Astros no hubiese sido apropiado"

El comisionado de la MLB añadió más leña al fuego sobre el robo de señas ilegal por parte de los Astros de Houston en 2017.

Por: Agencias 11:38 AM / 19/02/2020

A medida que continúan lloviendo reacciones ante el robo de señas ilegal de parte de los Astros en el 2017 y el 2018, el comisionado de la Major League Baseball (MLB) Rob Manfred, se reunió con los medios el martes 18-F en Arizona y respondió a varias preguntas sobre la investigación de Grandes Ligas y la disciplina que se otorgó.

En sus comentarios iniciales, Manfred pidió disculpa por referirse al trofeo de la Serie Mundial como “un pedazo de metal” el domingo en una entrevista con Espn. Pero una vez más, Manfred sostuvo que quitarle el título del 2017 a los Astros no hubiese sido apropiado. El jerarca de las Mayores también habló sobre posibles medidas que pudieran usarse en el futuro para impedir el uso ilícito de tecnología durante juegos.

A continuación, algunos de los temas que abordó Manfred durante su rueda de prensa:

Sobre el comentario acerca de la “pieza de metal”

“Tuve un día largo el domingo. Creo que estuve frente a las cámaras por 45 minutos y luego di una conferencia de prensa. Tengo que decir que cometí un error -- a lo mínimo -- durante ese largo día. Fue que, en un esfuerzo por hacer un punto retórico, me referí al trofeo de Serie Mundial de una manera irrespetuosa. Y quiero disculparme por eso. No hay excusa. Cometí un error. Estaba tratando de decir algo, pero debí haberlo hecho de una manera más efectiva”.

Sobre por qué no se anuló el título de Serie Mundial de los Astros:

“Consideré, y todavía considero, que lo mejor que podemos hacer para nuestros fanáticos es presentarles lo hechos y ponerlos en posición de sacar sus propias conclusiones sobre lo que sucedió en el 2017 y el significado de esa Serie Mundial en particular. También me preocupa dejar la puerta abierta para cambiar resultados que sucedieron en el terreno de juego. Han pasado muchas cosas en la historia del juego que se puede argumentar pueden ser corregidas. Creo que sería una tarea imposible para una institución”.

Sobre por qué se les concedió inmunidad a los jugadores de los Astros como parte de la investigación:

“Inmediatamente después del artículo [de The Athletic con las alegaciones de Mike Fiers], lanzamos una investigación. Al principio, nuestros esfuerzos no fueron exitosos en cuanto a avanzar con la investigación de refiere. Entonces mi oficina se comunicó con la MLBPA (el sindicato de jugadores, por sus siglas en inglés). Queríamos someter a los jugadores a entrevistas. La MLBPA preguntó si teníamos intención de disciplinar. Nuestra respuesta fue que no podíamos descartar eso. El sindicato indicó que eso sería un problema. Volvimos y propusimos que a los jugadores en una lista inicial se les concedería inmunidad, pero que conservaríamos la habilidad de castigar a otros jugadores. El sindicato dijo que los jugadores solamente cooperarían su había inmunidad total. Porque estábamos en un callejón sin salida y sabíamos que necesitábamos jugadores como testigos, aceptamos eso”.

“Quiero que quede claro. No hubiésemos llegado a donde llegamos en cuanto a entender los hechos, conocer los hechos y divulgar los hechos si no hubiésemos dado a conocer ese acuerdo. No estoy criticando a nadie. Pero el hecho es que el sindicato quiso un acuerdo de inmunidad para proteger a sus miembros y así fue que llegamos a este momento”.

Sobre las amenazas y críticas dirigidas a Mike Fiers por sacar a la luz los métodos de los Astros para robar señas:

“Tomaremos todas las medidas posibles para proteger a Mike Fiers donde sea que esté jugando, sea en Houston u en otra parte.

“Quiero dejar algo bien claro: Mike le hizo un servicio a la industria. Considero que seremos una mejor institución cuando salgamos de este episodio. Sin Mike Fiers, probablemente nos hubiese sido muy difícil remediar esto. Hubiese demorado más. Creo que eventualmente lo hubiéramos hecho, pero hubiese tomado más tiempo. Me molesta que alguien insinúe que Mike hizo algo que no fuera lo correcto.

Sobre el uso de los Astros de tecnología para transmitir señas durante la postemporada del 2017:

“La transmisión de señas con el latón de basura se llevó a cabo durante la postemporada. Había evidencia contradictoria sobre ese punto. Pero en una investigación, suele haber evidencia contradictoria, y consideré que la evidencia más creíble era que continuaron usando el sistema en la postemporada.

Manfred agregó que “declaraciones de los jugadores” fue la evidencia en cuestión.

Si se restringirá el acceso a la tecnología durante los juegos en el 2020:

“Estamos conversando con la MLBPA sobre eso. Mi punto de vista es que necesitamos restringir drásticamente el acceso que tiene el personal de juego a los videos. Simplemente ha causado muchos problemas y creo que, en general, restringir el video les dejará saber a nuestros fanáticos que es muy importante para nosotros ahora mismo, que estamos decididos a remediar todo esto”.

Si los jugadores pudieran enfrentar disciplina por futuras violaciones de las reglas que gobiernan el uso de tecnología para robar señas:

“El acuerdo que hizo, pretendo acatarlo, como todos los acuerdos que he hecho con la MLBPA durante los últimos 30 años. Tengo que pensar largo y tendido sobre si habrá inmunidad en futuros casos dada la reacción de los jugadores a este asunto. Creo que de ahora en adelante, es importante que establezcamos responsabilidad de los jugadores en estos asuntos.”

Sobre posibles represalias contra los Astros en el terreno de juego durante la temporada 2020:

“Mi preocupación es que siempre que alguien le tira a un jugador intencionalmente, existe el riesgo de lesiones muy, muy graves. Le he pedido a los managers que trabajen con sus jugadores para impedir el tipo de actividades que pueden resultar en lesiones graves. Estaremos trabajando de cerca con los árbitros. Sabemos que van a haber situaciones difíciles. Pero no les puedo decir que tengo una panacea para impedir esos problemas. Lo único que podemos hacer es anticipar el problema, estamos bien conscientes de ello, y ya estamos tomando medidas para minimizar ese tipo de problemas”.