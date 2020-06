MLB rechaza el calendario de 114 juegos y propone plan de 50

Un calendario de 50 juegos resultaría en que los jugadores reciban aproximadamente el 30% de sus salarios completos en virtud del acuerdo del 26 de marzo.

Por: AP 07:00 AM / 04/06/2020

La Major League Baseball (MLB) rechazó la propuesta de los jugadores para una temporada regular de 114 juegos sin recortes salariales adicionales, y centrará su atención en una lista reducida de quizás 50 juegos o menos. Los propietarios propusieron la semana pasada un calendario de 82 juegos a partir de principios de julio.

"No tenemos ninguna razón para creer que sea posible una solución negociada para una temporada de 82 juegos", escribió el vicecomisionado Dan Halem en una carta este miércoles 3 de junio al jefe de negociación sindical Bruce Meyer que fue obtenida por The Associated Press.

El plan de MLB incluía una escala móvil de reducciones salariales que dejaría a los jugadores en el mínimo de $ 563,500 con el 47% de sus salarios originales y las principales estrellas Mike Trout y Gerrit Cole en menos del 22% de los $ 36 millones que tenían programados para ganar.

Los jugadores insistieron en que reciben los salarios prorrateados acordados en un acuerdo del 26 de marzo , lo que les daría un pago del 70% en 114 juegos. Ese acuerdo llamó a las partes a "discutir de buena fe la viabilidad económica de jugar en ausencia de espectadores". El sindicato ha dicho que no se aceptan recortes adicionales.

No ha habido un calendario con un promedio de menos de 82 juegos por equipo desde 1879.

"A pesar de lo que parece con algunas de las disputas de Twitter de un lado a otro y algunas de las posturas de un lado a otro, soy optimista de que vamos a jugar béisbol este año", dijo el presidente de operaciones de béisbol de Milwaukee, David Stearns. "Soy optimista de que ambas partes realmente quieren jugar béisbol este año, que hay un camino para hacerlo, incluso si es una temporada más corta, incluso si son 50 juegos".

Los parques de béisbol sin ventiladores parecen seguros debido a la pandemia. MLB reclama grandes pérdidas debido al virus, que el sindicato disputa, y los equipos quieren reducciones salariales adicionales. Halem dijo que 27 de los 30 equipos perderían dinero con cada juego adicional.

"Usted nos confirmó el domingo que los jugadores están unificados en su opinión de que no aceptarán menos del 100% de sus salarios prorrateados, y no tenemos más remedio que aceptar esa representación", escribió Halem.

"No obstante, el comisionado se ha comprometido a jugar béisbol en 2020", agregó Halem. "Ha comenzado discusiones con la propiedad sobre organizar una temporada más corta sin fanáticos".

Halem terminó su carta diciéndole a Meyer "estamos listos para discutir cualquier idea que pueda tener que pueda llevar a un acuerdo para reanudar el juego sin acceso regular de los fanáticos en nuestros estadios".

MLB quiere comenzar la temporada a principios de julio, y Halem escribió que habría que llegar a un acuerdo antes del 1 de junio para reabrir los campos de entrenamiento antes del 10 de junio. Eso dejaría tres o cuatro semanas de preparación, lo que Halem dijo que es " amplio consenso ".

"Nos oponemos a apresurarnos para comenzar la temporada y luego someter a los jugadores a un horario agotador", dijo.

Los jugadores hicieron su propuesta el domingo, cinco días después del plan económico inicial de la gerencia. El día de apertura sería el 30 de junio y la temporada regular finalizaría el 31 de octubre, casi cinco semanas después de la conclusión del 27 de septiembre de que la propuesta de MLB se apegó al cronograma original de la temporada.

MLB no quiere jugar en octubre pasado porque teme que una segunda ola del coronavirus pueda interrumpir la postemporada y poner en peligro $ 787 millones en ingresos por transmisión. Halem citó al consultor de enfermedades infecciosas de MLB, el Dr. Ali Khan, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Nebraska.

"No es del interés colectivo de los clubes o jugadores comenzar una temporada 2020 y, posteriormente, verse obligado a suspenderla o cancelarla antes de que se complete la postemporada", escribió Halem.

"Dr. Khan y su equipo nos han aconsejado que para minimizar el riesgo de un retraso o cancelación posterior de la temporada 2020, debemos tratar de completar la temporada y la postemporada lo antes posible en el otoño ”, escribió. “Además, su propuesta ignora las realidades del clima en muchas partes del país durante la segunda quincena de octubre. Si programamos una lista completa de juegos a fines de octubre, estaremos plagados de cancelaciones ”.

Como parte del acuerdo del 26 de marzo, los jugadores obtuvieron $ 170 millones en adelantos salariales, que van desde $ 16,500 a $ 286,500 , y una garantía de que si se elimina la temporada, cada jugador obtendría un tiempo de servicio 2020 que coincide con el acumulado en 2019.

La propuesta de MLB el 26 de mayo reduciría los salarios de 2020 de aproximadamente $ 4 mil millones a aproximadamente $ 1,2 mil millones, sin incluir bonos de firma, pago por terminación o compra de opciones. Habría un bono de $ 200 millones si se completa la postemporada.

La oferta del sindicato tendría un total de salarios de aproximadamente $ 2.8 mil millones, dejando a cada jugador con aproximadamente el 70% de su salario original.

Halem dijo que las pruebas de coronavirus le costarían a los equipos entre $ 40 y $ 50 millones. Afirmó que "a los clubes les iría aún peor económicamente si tuviéramos que jugar un número significativo de doble cabeza, como lo contempla su contrapropuesta".

Los jugadores propusieron que se diferieran $ 100 millones en salarios hasta 2021 y 2022 si se cancela la postemporada.

"Diferir los salarios, con intereses, es el equivalente económico de asumir más deuda", dijo Halem. "Los clubes ya han asumido una deuda adicional de $ 2 mil millones que deben ser atendidos y no tienen la capacidad financiera para impulsar más obligaciones financieras de 2020 en años futuros sin afectar su estabilidad financiera".

Ambas partes han propuesto ampliar los playoffs de 10 equipos a 14, y el sindicato ha ofrecido garantizar la expansión hasta 2021. Ambas partes también están dispuestas a ampliar el uso del bateador designado a todos los juegos este año.

El sindicato propuso que los jugadores de alto riesgo, o los jugadores que viven con una persona de alto riesgo, puedan optar por no jugar, y MLB ha dicho que está dispuesto a discutir el tema. MLB, sin embargo, dice que otros jugadores que optan por no recibirían ni salario ni tiempo de servicio, lo cual es clave para la elegibilidad para la agencia libre y el arbitraje. El sindicato propuso que no se pague al grupo sino que reciba tiempo de servicio.