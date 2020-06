MLB ofrece temporada de 76 juegos, los playoffs se elevan hasta 16 equipos

La última propuesta de MLB garantizaría el 50% de los salarios prorrateados de los jugadores durante la temporada regular, según los detalles obtenidos por The Associated Press.

09/06/2020

La MLB ha hecho otro intento de comenzar la temporada retrasada por el coronavirus a principios de julio, proponiendo una temporada regular de 76 juegos, ampliando los playoffs de 10 equipos a un máximo de 16 y permitiendo a los jugadores ganar alrededor de 75 % de sus salarios prorrateados.

Los jugadores han rechazado recortes más allá de lo que acordaron en marzo, poco después de que comenzara la pandemia, parte de las relaciones laborales nuevamente amargas del béisbol. Las arduas negociaciones han puesto en peligro los planes de celebrar el día de apertura alrededor del 4 de julio en estadios vacíos y brindar entretenimiento a un público que aún emerge de meses de cuarentena.

La última propuesta de MLB garantizaría el 50% de los salarios prorrateados de los jugadores durante la temporada regular, según los detalles obtenidos por The Associated Press.

La propuesta eliminaría toda compensación de agente libre por primera vez desde que comenzó la era del agente libre en 1976. También perdonaría el 20% de los $ 170 millones en salarios ya adelantados a los jugadores durante abril y mayo.

"Si los jugadores desean aceptar esta propuesta, tenemos que llegar a un acuerdo antes del miércoles", escribió el vicecomisionado Dan Halem en una carta al negociador sindical Bruce Meyer obtenida por The Associated Press. “Si bien entendemos que es un período de tiempo relativamente corto, no podemos desperdiciar ningún día adicional si queremos tener tiempo suficiente para que los jugadores viajen al entrenamiento de primavera, realicen pruebas y educación de COVID-19, realicen un entrenamiento de primavera de una duración adecuada y programe una temporada de 76 juegos que finalice a más tardar el 27 de septiembre ".

"Si bien estamos preparados para continuar la discusión el miércoles pasado en una temporada con menos de 76 juegos, simplemente no tenemos suficientes días para programar una temporada de esa duración a menos que se llegue a un acuerdo en las próximas 48 horas", agregó.

No hubo una respuesta inmediata del sindicato, que probablemente verá el plan como un paso atrás debido al gran porcentaje de salarios no garantizados.

“Hay disturbios sociales en nuestro país en medio de una pandemia global. El béisbol no resolverá estos problemas, pero tal vez podría ayudar ”, tuiteó el lanzador de Washington Sean Doolittle . "Nos hemos mantenido listos y propusimos 114 juegos, para proteger la integridad del juego, para retribuir a nuestros fanáticos y ciudades, y porque queremos jugar".

“Es frustrante tener una disputa laboral pública cuando hay tanta dificultad. Lo odio ”, dijo. “Pero tenemos la obligación de que los futuros jugadores hagan lo correcto por ellos. Queremos jugar. También tenemos que asegurarnos de que los futuros jugadores no pagarán por ninguna concesión que hagamos ”.

Si bien no hay posibilidad de que los jugadores acepten esta propuesta tal como está, la oferta dejó caer a los equipos de escala móvil adoptados el mes pasado que habrían dejado a las estrellas con solo una fracción de su salario esperado. La última propuesta parece generar más conversaciones que podrían llevar al día de apertura en algún momento de julio.

Los jugadores acordaron el 26 de marzo los salarios prorrateados que dependen de los juegos jugados, parte de un acuerdo para garantizar el tiempo de servicio si la temporada se elimina.

MLB dice que no puede permitirse jugar en estadios sin fanáticos y el 26 de mayo propuso un calendario de 82 juegos. El sindicato respondió cinco días después con un calendario de 114 juegos con un pago prorrateado que ampliaría la temporada regular en un mes hasta octubre.

MLB teme que una segunda ola del virus ponga en peligro la postemporada , cuando esta recibirá $ 787 millones en ingresos por transmisión.

Los equipos estiman que la nueva oferta garantizaría $ 1.43 mil millones en compensación: $ 955 millones en salarios, incluida una asignación por bonos ganados; $ 393 millones si se juega la postemporada, la mitad de los ingresos de transmisión, para un bono del 20% por cada jugador con un contrato de grandes ligas; $ 50 millones para el grupo de postemporada de la temporada regular normalmente financiado con dinero para boletos; y $ 34 millones por los anticipos perdonados.

Mike Trout y Gerrit Cole, que tienen los salarios más altos de $ 36 millones cada uno, se les habría garantizado $ 5.58 millones cada uno bajo la propuesta inicial de MLB con la posibilidad de ganar hasta alrededor de $ 8 millones y $ 25.3 millones cada uno en el plan sindical. Se les garantizaría $ 8,723,967 cada uno según la última oferta y obtendrían $ 12,190,633 cada uno si se completa la postemporada.

Un jugador con un mínimo de $ 563,500 podría ganar hasta $ 244,492 y aquellos con $ 1 millón, aproximadamente la mitad de los que están en las listas activas actuales, podrían obtener hasta $ 389,496.

MLB estima que sus ingresos caerían de $ 9.73 mil millones el año pasado a $ 2.75 mil millones este año con una temporada de 76 juegos. Al agregar acciones prorrateadas de bonos de firma, compra de opciones, pago por terminación, bonos de asignación y beneficios, MLB dice que los jugadores obtendrían el 70.2% de los ingresos, en comparación con el 46.7%. También teniendo en cuenta los bonos de firma para los aficionados en el draft de esta semana y los jugadores internacionales, los jugadores de proyectos de MLB obtendrían un 86.2%, un aumento del 52.1%.

La expansión de los playoffs haría un cambio importante para los 30 clubes de MLB. Los equipos de postemporada se duplicaron a cuatro con la división de cada liga en dos divisiones en 1969, luego a ocho con la realineación a tres divisiones y la adición de un comodín en 1995, un año más tarde de lo planeado debido a una huelga de jugadores. La postemporada alcanzó su actual 10 con la adición de un segundo comodín y una ronda de comodines en 2012.

Los jugadores propusieron expandir los playoffs a 14 equipos en 2020 y '21. El plan MLB también cubriría las próximas dos temporadas. No especifica un formato que no sea hasta ocho clubes por liga.

La compensación de los agentes libres ha causado peleas duras desde la decisión de arbitraje en diciembre de 1975 que anuló la cláusula de reserva: condujo a una huelga de ocho días durante el entrenamiento de primavera en 1980 y una huelga de 50 días durante la temporada de 1981. La compensación se había reducido en los últimos años, pero aún así algunos agentes libres tuvieron menos postores y firmaron más tarde, como los lanzadores Craig Kimbrel y Dallas Keuchel en 2019.

MLB propuso eliminar la pérdida de selecciones de draft y la asignación de grupo de bonos de firma internacional por firmar un agente libre calificado.

Todos los jugadores tendrían el derecho de optar por no participar y no jugar, pero solo las personas de alto riesgo serían tratadas como lesionadas y recibirían salario y tiempo de servicio.

La desconfianza de los jugadores de MLB proviene de acusaciones de manipulación del tiempo de servicio para retrasar la elegibilidad para la agencia libre y el arbitraje salarial; la nómina para la reconstrucción del sindicato llama al tanque; mercados lentos de agentes libres; y cinco años de salarios relativamente estables.

La frustración de MLB con el sindicato se ha incrementado desde que Tony Clark asumió el cargo después de que Michael Weiner muriera a fines de 2013. La gerencia se queja de que el sindicato posterga la respuesta a las propuestas y luego provoca negociaciones agitadas en el plazo.

Halem le envió a Meyer una carta de enojo el miércoles, y Meyer respondió amablemente el viernes.

"No voy a responder a las afirmaciones y caracterizaciones erróneas en su carta porque ya pasamos el punto de que el intercambio de cartas es un uso constructivo de nuestro tiempo limitado", escribió Halem el lunes. "Para ser claros, no estamos cerrando negociaciones ni solicitando que la asociación negocie contra sí misma".⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀