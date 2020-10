Luis Sojo asumió las riendas de los Tigres del Licey

Es el primer venezolano en dirigir al poderoso conjunto dominicano. "Tenemos uno de los mejores lineup en toda la liga”, dijo en su primera sesión de entrenamientos.

Por: Agencias 09:10 AM / 24/10/2020

El venezolano Luis Sojo, ganador de cuatro anillos de Serie Mundial con los Yankees de Nueva York, inició en República Dominicana otro desafío profesional: dirigir a los poderosos Tigres del Licey.

En su primera sesión de entrenamiento frente al equipo quisqueyano, este viernes 23 de octubre, Sojo se mostró muy contento con el talento que encontró de cara a la temporada 2020-2021.

El estratega criollo esbozó al portal de la MLB su visión como mánager y las expectativas que tendrá dentro del dogout de los dominicanos, ganadores de 22 títulos en Dominicana y 10 Series del Caribe.

Se manifestó muy contento por la cantidad de jugadores talentosos que encontró a su arribo. “Cuando llegas a un campo de entrenamientos y ves a un Hansel Hobles, un Ervin Santana, un Emilio Bonifacio ya integrados, eso hace sentir a uno muy contento”, expuso.

“Tener a estos caballeros ya incorporados habla mucho de la mentalidad que tienen los Tigres del Licey para este año”, acotó Sojo.

"Tenemos uno de los mejores lineup en toda la Liga”, aseguró, y agregó que no espera a ningún jugador en particular, sino que contará con el esfuerzo de todos, ya que "dirigir es un trabajo de evaluación colectiva de un equipo".

Con 55 años, el venezolano jugó 13 temporadas en las Grandes Ligas, en las que ganó cuatro Serie Mundiales con los Yankees de Nueva York. Como mánager, dirigió a Venezuela en tres ediciones del Clásico Mundial de Béisbol (2006, 2009 y 2013), al igual que en el ciclo olímpico. En México estuvo al frente de los Toros de Tijuana en 2016 y de las Águilas de Mexicali en la campaña 2018-2019.

En Venezuela ha sido mánager de Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua.

En mayo de este año fue anunciado oficialmente como estratega del Licey. “La única meta que tengo es levantar la copa a finales de enero”, declaró tras ser contratado.

El petareño sustituye en la conducción de los bengalíes al colombiano Luis ‘Pipe’ Urueta, quien decidió no regresar con la institución de 112 años de fundada tras no poder conquistar el título del campeonato pasado, cuando cayeron en la final ante los Toros del Este.

"Un pelotero más"

Sojo afirmó que dentro del dogout le gusta sentirse como un pelotero más para interactuar con sus jugadores y dijo pensar que un mánager es más bien un psicólogo que busca establecer empatía con sus dirigidos.

Se identificó como un dirigente con estilo agresivo, que da una enorme importancia a la comunicación y confianza a sus jugadores.

“Mi rol es identificarme con cada uno, dándome a conocer, que me conozcan. Hasta ahora todo va muy bien”, manifestó.

“Solo tengo dos días al frente del equipo, vamos a seguir trabajando. Los que me han visto en los entrenamientos se dieron cuenta que ando dando vueltas por todos los lados, conociendo la dinámica de cada pelotero”, dijo.

“Soy un mánager que el juego me va llevando a situaciones; mi características es que por tradición he sido un mánager agresivo, siempre me gusta correr, pero sabiendo que tengo las piezas, porque si tengo un equipo que no corre muy bien o un lineup ofensivo, más no con velocidad, uno se va adaptando a esa serie de situaciones”.