Lucas Vázquez: "Nos encantaría completar la temporada"

"Si podemos jugar, con las medidas de seguridad adecuadas, a todos nos encantaría", confesó el extrtemos del Real Madrid.

Por: EFE 12:55 PM / 03/05/2020

Lucas Vázquez, extremo del Real Madrid, mostró sus deseos de que regrese la competición en España y puedan reanudar los partidos a puerta cerrada, y aseguró que "sería bueno para la sociedad" recuperar "la felicidad" que aporta el fútbol y aislar la mente del coronavirus.







"Sobre todo tenemos que ser responsables. Si podemos jugar, con las medidas de seguridad adecuadas, a todos nos encantaría completar la temporada. Sería bueno para las personas, para la sociedad, que durante dos horas no piensen en el virus. El fútbol trae felicidad", reflexionó en una entrevista a 'The Guardian'.







El Real Madrid estudia la posibilidad de acabar la temporada en el estadio Alfredo Di Stéfano para que las obras del Santiago Bernabéu sigan su curso. "El terreno de juego es del mismo tamaño, así que no necesitamos volvernos locos", opinó Lucas. "Ya jugué a puerta cerrada y fue extraño. Te puedes comunicar, se escucha todo. Es extraño".







Tanto como estar dos meses sin disputar partidos ante rivales. "Estamos acostumbrados a competir, entrenar, viajar, estamos juntos todos los días treinta personas, y de la noche a la mañana estás solo. Hay buenas noticias poco a poco, los números caen y tenemos la esperanza de que podamos volver a la normalidad".







Lucas Vázquez trató la rebaja salarial que la plantilla del Real Madrid aceptó en línea con la propuesta de la directiva. "Primero hablaron con Ramos, el capitán, y él nos lo trasladó. Tuvimos una reunión, lo hablamos, lo evaluamos y discutimos qué era lo mejor para todos. En ningún momento hubo la menor duda sobre lo que teníamos que hacer. El Madrid es un gran club con muchos empleados, somos una familia y era importante avanzar en la misma dirección".







"Hicimos lo que pensamos que era correcto sin dudarlo y ahora solo queremos jugar, si podemos. Estamos esperando la decisión del Gobierno, con la esperanza de que podamos comenzar de nuevo", agregó.







Por último, aunque su deseo es acabar su carrera en el Real Madrid, Lucas no ve con malos ojos poder jugar en el fútbol inglés. "Mi sueño es retirarme en el Real Madrid pero en el fútbol nunca se sabe. Cuando era pequeño veía la Premier League con mi hermano. Fue y es muy atractiva. Es un fútbol que se podría ajustar bien a mis características y a mi personalidad".