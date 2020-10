Los Dodgers se encomiendan al lanzador Kershaw para batir a San Diego

A los 32 años, a Kershaw se le considera uno de los mejores lanzadores de su generación.

Por: AFP 12:11 PM / 04/10/2020

El camino de los Dodgers de Los Ángeles hacia su primer título de Serie Mundial en 32 años, que tiene como próximo rival a los Padres de San Diego, dependerá de que su lanzador estrella Clayton Kershaw brille por fin en unos playoffs de las Grandes Ligas.

A los 32 años, a Kershaw se le considera uno de los mejores 'pitchers' de su generación y está decidido a ratificarlo en esta postemporada, que se reactiva a partir del lunes con las series divisionales.

La noche del jueves, Kershaw respondió a sus críticos con una espectacular actuación en la serie de comodines ante los Cerveceros de Milwaukee, ponchando a 13 bateadores, su récord en playoffs, en el triunfo de los angelinos por 2x0.

"Tengo la esperanza de que algunas de las cosas que he hecho, porque en el pasado he recibido golpes, me hayan ayudado. Me han preparado para mantener lo que estoy haciendo ahora", dijo Kershaw.

"Hay muchas cosas diferentes que han contribuido (a mi éxito)... Estoy bastante seguro de que se mantendrá por un tiempo", confió el lanzador antes de arrancar el martes su serie ante los explosivos Padres en la sede neutral de Arlington (Texas).

Los Padres llegan a esta eliminatoria, que se disputará al mejor de cinco partidos, después de eliminar a los Cardenales de San Luis por 2 victorias a 1.

Debido a la pandemia de coronavirus, las Grandes Ligas modificaron el formato de la temporada 2020, recortando la fase regular de 162 a 60 partidos y ampliando los playoffs a 16 equipos.

Los organizadores anunciaron a principios de esta semana que permitirán que unos 11.500 aficionados asistan a los juegos en el Globe Life Field de Arlington, el nuevo hogar de los Rangers de Texas, que este año será la sede de la Serie Mundial.

Los Dodgers aspiran a terminar con cuatro años de eliminaciones por el equipo que después ganó la Serie Mundial.

- Friers contra los Astros -

Decididos a conquistar su primer 'Clásico de Otoño' desde 1988, esta es la tercera vez en los últimos cuatro años que los Dodgers llegan a la postemporada con el mejor récord de la temporada regular en la Liga Nacional.

Entre sus mayores desilusiones recientes estuvo la derrota de 2019 por 7-3 en casa contra los Nacionales de Washington, desperdiciando una ventaja de 3-1 en la octava entrada.

Con una decepcionante actuación, aquel partido contribuyó significativamente a la mala reputación de Kershaw en cuanto arrancan unos playoffs.

Los Padres, por su parte, avanzaron a la serie divisional por primera vez desde su última participación en playoffs en 2006 y son una de las seis franquicias de las Grandes Ligas que no ha ganado una Serie Mundial.

La otra serie divisional en la Nacional enfrentará desde el martes a los Marlins de Miami, sexto cabeza de serie, contra los Bravos de Atlanta, segundo.

En la Americana, los Rays de Tampa Bay jugarán ante los Yankees de Nueva York, con la serie arrancando el lunes en San Diego, y los Astros de Houston a los Atléticos de Oakland, a partir del martes en la cancha de los Dodgers de Los Ángeles.

Este será un choque especial para el lanzador de los Atléticos Mike Fiers, exjugador de los Astros.

Friers fue quien reveló el escándalo de robo de señas de la franquicia de Houston que empañó su victoria en la Serie Mundial de 2017, en la que derrotaron a los Dodgers, y por el que fueron declarados culpables a principios de este año.

En febrero, Friers dijo que llegó a recibir amenazas de muerte por personas que le acusaban de "soplón".

Derrotados en la Serie Mundial de 2019 por los Nacionales de Washington, los Astros vencieron en la serie de comodines a los Mellizos de Minnesota por 2-0.