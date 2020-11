Limardo: del oro olímpico, a la bicicleta del Uber en Polonia

A través de un hilo de Twitter, el propio medallista olímpico venezolano reveló su presente con una foto en la que se ve montado en su bicicleta y este mensaje: "Si estás en Lodz - Polonia y pides @UberEats es posible que tu comida la entregue un campeón que decidió no rendirse jamás".

Por: Redacción Web 01:40 PM / 09/11/2020

La vida de la estrella de la esgrima venezolana, última medalla olímpica para los venezolanos (2012), Rubén Limardo Gascón, transcurre ahora entre la preparación física para un atleta de alto rendimiento y una bicicleta para entregar encomiendas por Uber Eats, en Polonia y ganarse la vida desde el trabajo.

A través de un hilo de Twitter, @rubenoszki, el propio Gascón reveló su presente con una foto en la que se ve montado en su bicicleta y este mensaje: "Si estás en Lodz - Polonia y pides @UberEats es posible que tu comida la entregue un campeón que decidió no rendirse jamás".

El medallista olímpico de oro en Londres 2012 agrega: "En un año normal hoy estaríamos hablando de lo que sucedió en Tokyo 2020, pero ya ven que no es así. La crisis de mi país, la pandemia y perseguir un sueño a veces no es tan buena combinación".

"Como muchos de mis compañeros atletas, mis hermanos y yo hemos tenido también que buscar una alternativa para generar ingresos. Desde hace 19 años vivo en Polonia, sin embargo, desde hace 5 soy padre de familia, por lo que puedo decir, orgullosamente, que además del deporte tengo un segundo trabajo para ganarme la vida y mantener mi hogar. No he dejado ni un día de entrenar, sin embargo no podía sentarme a esperar los recursos que debo ganar por mi labor de atleta".

Gascón le proporcionó a Venezuela su última medalla de oro olímpica, en Londres 2012.



En 2012, durante los Juegos de Londres, el espada venezolano Rubén Limardo con sus estocadas hizo sonar el Gloria al Bravo Pueblo en suelo británico, ganando la medalla de oro. Pero desde el pasado martes 8 de septiembre, el campeón nacido hace 35 años en Ciudad Bolívar, forma parte del templo de los inmortales de la esgrima. El venezolano es el segundo latinoamericano en ser exaltado al Salón de la Fama de la esgrima mundial, anteriormente fue el turno del cubano Ramón Fonts, señaló el portal italiano La Voce.

Más allá de sus reconocimientos deportivos, esta gloria olímpica agrega en sus trinos que "por primera vez a mis 35 años estoy dedicado también a algo que no es solamente el deporte y que eso me llena de satisfacción. Para quienes creen que algunos tenemos 'privilegios' por los resultados déjenme decirles que no es así".

"Yo, la última medalla de oro olímpica de Venezuela, también salgo a la calle a trabajar todos los días para ir de la mano por los sueños que aún me quedan por cumplir. Ajustarse a los cambios es definitivamente un trabajo para valientes".