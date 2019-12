Lillard logró jugada de tres puntos que dio el triunfo a Blazers

Damian Lillard sumó 27 puntos, incluidos tres mediante una jugada crucial con 26 segundos restantes, y los Trail Blazers de Portland remontaron un déficit de 16 tantos en la primera mitad para superar el lunes 16 de diciembre 111-110 a los Suns de Phoenix.

Portland perdía por 110-108, cuando Lillard avanzó y encestó en bandeja, mientras colisionaba con Aaron Baynes, a quien se marcó una falta en el intento de bloqueo. Lillard convirtió el tiro libre para colocar el marcador en 111-110, y Phoenix no pudo anotar en su última posesión, cuando un intento de triple del español Ricky Rubio estremeció el aro sin entrar, a dos segundos de que sonara la chicharra.

