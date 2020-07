¡Leyenda! Buffon se convirtió en el jugador con más partidos en el Calcio

El arquero llegó a 648 juegos en la Serie A, superando la marca anterior de Paolo Maldini. "Jugaré hasta los 43 años", anunció.

Por: AFP 04:23 PM / 04/07/2020

Gianluigi Buffon, que disputó este sábado 4-J el derbi que la Juventus ganó 4-1 al Torino, se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia del campeonato italiano, con 648.

El arquero, que en enero cumplió 42 años, estaba empatado con el defensa Paolo Maldini, con 647 partidos en Serie A ambos, desde el mes de diciembre, pero no había vuelto a jugar un partido de la Serie A, que estuvo suspendida desde marzo a mediados de junio por la pandemia del nuevo coronavirus, aunque sí lo había hecho en la Copa de Italia.

En su partido 648 de la Serie A, Buffon encajó un tanto desde el punto de penal lanzado por Andrea Belotti, pero el arquero apenas fue inquietado por el Torino y la Juventus aseguró una victoria que le acerca al Scudetto.

"Jugaré al menos hasta los 43 años, aunque es normal que, después de los 40 años, se piense mes a mes", declaró tras el partido un Buffon que esta misma semana ha firmado su renovación por un año con la Juventus.

"Mientras siga encontrando la motivación, estaré contento de seguir jugando. No voy a estropear lo que la naturaleza me ha dado", añadió.

El arquero admitió también que la Liga de Campeones, el único gran título que nunca ha ganado, le "ronda la cabeza".

Buffon perdió con la Juventus las finales de 2003, 2015 y 2017.

"Hemos estado a veces tan cerca... No haberla ganado es una decepción, pero a veces he encontrado en las decepciones la fuerza para no renunciar", añadió.

En total y contando todas las competiciones, así como los partidos disputados en sus inicios en Parma, la temporada pasada en el París SG y sus 175 internacionalidades con Italia, Buffon cuenta con 1.090 encuentros disputados en su carrera profesional.

Su primer partido en la Serie A fue el 19 de noviembre de 1995, cuando jugaba con el Parma, contra el AC Milan de George Weah y Roberto Baggio.

"Ese día de 1995, nunca podría haber imaginado llegar hasta aquí, pero la voluntad existía. He tenido suerte, sin duda. Y también he sido bastante bueno", explicó Buffon al comienzo de la temporada.

Este curso, Buffon es el suplente habitual del polaco Szczesny en el arco de la Juventus.

Además de Buffon y Maldini, solo Francesco Totti (619) y el argentino Javier Zanetti (615) han disputado más de 600 partidos en el campeonato de Italia.