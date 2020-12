Lewandowski le arrebata el "The Best" 2020 a Messi y a Cristiano

"Estoy muy contento. Ha sido un año importante para mí y para el equipo, por supuesto. Agradezco el premio y doy las gracias a mis compañeros y al entrenador", indicó emocionado el delantero polaco.

Por: EFE 04:00 PM / 17/12/2020

Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, se ha convertido en el primer polaco en ganar el premio The Best de la Fifa al mejor jugador del año, se anunció este jueves 17-D en la gala virtual celebrada desde Zúrich.



El atacante, nacido en Varsovia hace 32 años, ha sido determinante en el año espectacular que ha cuajado el Bayern Múnich, en el que con sus goles ha conseguido ganar la Bundesliga, la Copa y la Supercopa germanas, así como la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.



Lewandowski, autor de quince goles en la 'Champions', ya fue elegido mejor jugador de dicha competición por delante de su compañero de equipo Manuel Neuer y del centrocampista belga Kevin De Bruyne, del Manchester City.

Gianni Infantino entregando el premio al delantero polaco del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski. Foto: AFP



En esa oportunidad ha precedido al argentino Leo Messi, delantero del Barcelona y ganador del The Best 2019, y al portugués Cristiano Ronaldo, que obtuvo este galardón en 2016 y 2017.



Con su elección son cuatro los jugadores que han ganado este premio, tras Cristiano, Messi y Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, que lo ganó en 2019.



Lewandowski recibió el trofeo de manos directamente de Gianni Infantino, presidente de la Fifa, que no estuvo en el escenario de la gala, pero acudió a entregar el premio al polaco.



"Estoy muy contento. Ha sido un año importante para mí y para el equipo, por supuesto. Agradezco el premio y doy las gracias a mis compañeros y al entrenador", indicó emocionado el delantero polaco.



"Competir con este premio con Messi y Ronaldo es increíble. Para mí es un honor estar junto a estos dos jugadores", añadió.