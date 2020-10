Lesión impedirá a James jugar ante el Southampton

Ancelotti dijo que el colombiano no estará disponible en la visita al Southampton después de haberse lesionado por una entrada del defensa del Liverpool, Virgil Van Djik, en el derbi del pasado fin de semana en Goodison Park (2-2).

Por: EFE 10:57 AM / 22/10/2020

El entrenador del Everton, el italiano Carlo Ancelotti, confirmó este jueves 22-O que el colombiano James Rodríguez no podrá jugar el próximo partido contra el Southampton este domingo 25-O debido a una lesión.



En rueda de prensa, el técnico indicó este jueves que el exjugador del Real Madrid, una de las estrellas de la plantilla, no estará disponible en la visita al Southampton después de haberse lesionado por una entrada del defensa del Liverpool Virgil Van Djik en el derbi del pasado fin de semana en Goodison Park (2-2).



"Desafortunadamente, James sufrió un problema durante el partido. Ha sufrido una desafortunada patada de Virgil van Dijk al principio del encuentro y creo que no estará listo para jugar con el Southampton", explicó el entrenador.





Además del futbolista colombiano, Ancelotti tampoco podrá contar con el capitán, Seamus Coleman, también lesionado.