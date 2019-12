LeBron guíó con 32 puntos victoria de Lakers sobre Hawks

El astro LeBron James estuvo inmenso este domingo 15 de diciembre en la NBA para guiar a Los Angeles Lakers en un triunfo sobre los Atlanta Hawks con pizarra de 101-96.

LeBron anotó 32 puntos y los Lakers extendieron su racha ganadora a siete juegos y ahora tienen balance de 24-3 al igual que los Milwaukee Bucks. Los Hawks, por su parte, encajaron su cuarta derrota consecutiva.

Después de anotar 28 puntos en una victoria en Miami el viernes 13-D por la noche, LeBron volvió a lucir inmenso en la cancha.

El astro levantó de sus asientos a los espectadores, muchos de ellos vestidos con su camiseta con el número 23. LeBron envió a los Lakers a los vestuarios en la primero mitad con una ventaja de 55-48.

También tuvo siete rebotes y bloqueó un tiro, pero la jugada que realmente hizo que todos hablaran fue una asistencia: un pase sin mirar, entre las piernas, a Dwight Howard, quien efectivizó después una volcada.

El canastero Trae Young lideró a los Hawks con 30 puntos, mientras que Anthony Davis anotó 27 puntos y atrapó 13 rebotes para los Lakers. LeBron también tuvo 13 rebotes, junto con siete asistencias.

Nets sorprenden a Sixers

En Nueva York, los Brooklyn Nets sorprendieron a los Filadelfia 76ers al vencerlos 109-89, gracias a 24 puntos de Spencer Dinwiddie y 16 tantos de Joe Harris.

El ala-pivot DeAndre Jordan tuvo 13 puntos y 11 rebotes y Garrett Temple terminó con 13 tantos por los Nets, quienes cortaron una racha de dos derrotas seguidas.

�� | We got them pretty good. pic.twitter.com/Lh5KiGToiv