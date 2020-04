La única vacuna que tenemos es quedarnos en casa: Diego Forlán

El mejor jugador del Mundial de 2010 dice: Tenemos que aprender de lo que estamos viviendo.

Por: EFE 09:31 AM / 01/04/2020

La soledad que hoy asusta en ciudades que siempre vio llenas, como Tokio, New York, Buenos Aires y Montevideo, hace pensar a Diego Forlán que la crisis mundial provocada por la expansión de la Covid-19 es como una película de ciencia ficción.



Pero el mejor jugador del Mundial de 2010 pide ser positivos, acatar las decisiones de las autoridades y entender una realidad: "La única vacuna que tenemos hasta este momento es quedarnos en casa".



"Tenemos que aprender de lo que estamos viviendo", manifestó el exfutbolista uruguayo durante una videoconferencia con Efe desde su residencia en Montevideo.



Preparando tortas de chocolate, leyendo, disfrutando de su familia y planeando trabajos para sus jugadores, así pasa la cuarentena el entrenador del Peñarol.



El confinamiento no es obligatorio en Uruguay, pero Forlán lo mantiene por responsabilidad.

-¿Cómo llevas la cuarentena?



-Bien, soy muy casero. Tengo espacio en casa, así que no me puedo quejar. Soy un privilegiado, tengo espacio y tengo gimnasio en casa. Entonces puedo hacer ejercicio, puedo correr en el fondo. En ese sentido tengo para moverme y para moverse los nenes. Estábamos metiéndonos en la piscina también, pero ya hoy cambió el clima y complicó. Pero da igual, haremos otras cosas.



- Y los niños, ¿cómo la llevan?



- Bien, son chicos. Un poco no entienden cuando les decís que no pueden ver a los abuelos y a los primos, pero al ser chicos dentro de todo se entretienen bastante. Nosotros hacemos cosas con ellos todo el tiempo, hacemos como si estuvieran yendo al jardín, a la mañana hacemos una o dos horas con ellos, después yo voy a hacer ejercicios, me acompañan y después cocinamos. A mí me gusta cocinar, así que entretenemos un poco ahí para que no estén pegados a la televisión, que al final termina siendo lo más sencillo y no es lo que más conviene.





- ¿Cuál es tu especialidad en la cocina?



R: Mucha torta de chocolate estoy haciendo. Hacía tiempo que no hacía y le dije a mi mujer, que en realidad es la que hace las cosas dulces: voy a hacer la torta de chocolate que hacía cuando estaba en Europa. Hacía tiempo que no la hacía. A los enanos y a mi mujer les encantó, a mí me encanta también y, bueno, cada dos o tres días hay que hacer. Pero tenés que ir controlándolo porque si no es una locura.



- ¿Qué otras actividades haces?



- Estoy leyendo algún libro, tengo el Kindle y aprovecho para leer. Tengo varios ahí que terminar, muy buenos, entretenidos, diferentes. Leo un poco, hago ejercicio, cocino, hacemos las tareas de la casa también y entre una cosa y otra nos entretenemos. Yo después de comer descanso un poco, miro un poco de televisión dependiendo de lo que haya, aunque cada vez hay menos programas, salvo alguna serie o película. Pero en realidad las series y las películas son más a la noche, porque durante el día estoy más con los niños.



- ¿Recomiendas algún libro de los que estás leyendo?



R: Hay montones. Estoy leyendo Legacy, el de los All Blacks, que está muy bueno. Después hay uno que estoy leyendo en inglés, que se llama The Gold Mine Effect.



- ¿Cómo llevas tu primera temporada como entrenador?



R: Cuando pensaba en el futuro, qué iba a hacer, siempre me veía vinculado al fútbol. No me preguntes si como entrenador, director deportivo o en otras áreas. Pero la verdad que una en la que trabajé, estudié y me preparé era la posibilidad de ser entrenador y la verdad que me llamaba mucho la atención. Estar cerca, estar en un grupo, estar en la cancha, es algo a lo que estamos acostumbrados y disfrutamos. Pensaba que me iba a gustar y la verdad es que me gusta mucho más, a pesar de que tenés tus momentos amargos, pero esto también me ha pasado como jugador. Estoy contento, me ha tocado un gran grupo humano, de grandes profesionales y grandes personas.



- ¿Cómo manejas los entrenamientos durante la cuarentena? ¿controlas el comportamiento de tus jugadores?



- Hoy en día ha cambiado mucho. Si nos hubiera agarrado en otra época hubiera sido un poquito más complicado, pero ahora todo el mundo es profesional y entiende qué es a beneficio de cada uno. Obviamente, nosotros le mandamos trabajo todos los días, físico, algo un poco técnico, después tenemos la posibilidad de mandar vídeo-análisis para que se vayan viendo. Íbamos a tener charlas individuales con cada uno, por más que los preparadores físicos la están teniendo con ellos, porque son más los que están en contacto directo con los trabajos que se están enviando. En mi caso la iba a tener, pero al final se dio licencia y obviamente que preferimos dejarlos tranquilos, disfrutando de esa licencia que se está dando, que es especial por la situación económica que se está viviendo. Cuando vuelvan de su licencia sí estaré en contacto directo para ver cómo están, cómo se encuentran, cómo están trabajando y qué se puede mejorar tanto de nuestro lado como del lado de ellos.



Covid-19: del susto a la esperanza



-¿Cómo ves la situación del coronavirus?



- Es como en las películas, cuando ves las diferentes calles del mundo vacías, lugares como Tokio, que es un lugar que siempre está lleno de gente y está bastante vacío, lo mismo en New York, Buenos Aires, Montevideo. Son lugares que cuando uno empieza a verlo, te recuerda a aquellas películas que hemos visto de ciencia ficción, y la verdad que te llama la atención y te asusta. Pero tenemos que ser positivos, tenemos que aprender de lo que estamos viviendo.



- ¿Qué sabes de España e Italia, dos países donde jugaste?



- Lo que sé es lo que se ve de acá de lejos. Tengo contacto con mucha gente de allá, amigos, y me dicen que llevan mucho tiempo adentro, en una situación totalmente difícil para todos, pero bueno, esperando que esto pase lo más rápido posible. Se están cuidando, están haciendo caso a las autoridades. Es una situación que nadie se esperaba, pero esperemos que empiecen a venir noticias buenas, que empiecen a bajar los casos y que haya menos fallecimientos, que es lo que todos queremos.



-¿Te gustaría enviar un mensaje?



- Sí, aprovechar por intermedio de ustedes a mandarle un saludo grande a toda la gente de España e Italia, y en realidad a toda la gente del mundo seguidora del fútbol. Sabemos que estamos viviendo todos un momento muy complicado, muy difícil. Necesitamos hacer caso a las autoridades y saber que la única vacuna que tenemos hasta este momento es quedarnos en casa. Es muy importante que lo hagan para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Mucha fuerza, sigan respetando lo que dicen las autoridades y darles un gracias enorme a toda la gente de salud que está trabajando, doctores, enfermeros y toda la gente voluntaria, que están haciendo una mano enorme, que son los primeros que están ahí corriendo riesgo en su salud, pero son los que nos están ayudando. También a aquellos que de otros países están viajando, en este caso Italia, Alemania, Italia, para poder ayudar también. E