La escuela de fútbol del Sporting se llamará Academia Cristiano Ronaldo

El club quiere "inmortalizar el mayor símbolo" que se formó en el Sporting Club de Portugal para que siga siendo "la inspiración de todos los jóvenes talentos", se indica.

Por: EFE 10:16 AM / 21/09/2020

La escuela de fútbol del Sporting, una de las más importantes de Portugal y conocida como Academia de Alcochete, pasará a llamarse Academia Cristiano Ronaldo, según informó este lunes 21-S el club luso.







El Sporting de Portugal recordó este lunes en un comunicado que Cristiano Ronaldo llegó al club lisboeta con 12 años en el verano de 1997, procedente del Nacional de Funchal, su ciudad natal.







Cinco años después, el 14 de agosto de 2002, debutó a los 17 años con el primer equipo frente al Inter de Milán y desde entonces no ha parado de sumar éxitos con los diferentes clubes en los que ha militado: Manchester United, Real Madrid y Juventus.







La inauguración oficial con el nombre de la Academia Cristiano Ronaldo tendrá lugar en breve, aunque, de momento, no hay fechas definidas.







Además del homenaje a Cristiano Ronaldo, el club también rendirá tributo a otros futbolistas que se forjaron en esta escuela, aunque aún no han sido desvelados los nombres.







El Sporting asegura que Cristiano Ronaldo es "el mejor jugador del mundo" y recuerda que ha logrado cinco Balones de Oro y es el capitán de Portugal, actual campeona de Europa y de la Liga de las Naciones.