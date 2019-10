La baja de Federer deja incompleto el Masters 1000 de París

AFP

AFP

El cuadro del Masters 1000 de París quedó incompleto este lunes 28-O con la baja, antes de su entrada en liza, de la estrella suiza Roger Federer.

El helvético, número 3 del ranking mundial a los 38 años, que ganó el domingo por décima ocasión en su 'casa', en Basilea, decidió descansar de cara al Masters de Londres y con la vista puesta en lo que le resta de carrera.

"Estoy muy decepcionado por tener que retirarme del Rolex Paris Masters. Debo dosificarme porque quiero jugar el máximo tiempo posible en el circuito ATP. Lo siento por mis aficionados franceses, a los que veré el próximo año en Roland Garros", declaró Federer, semifinalista el año pasado y campeón en 2011, pero poco asiduo al torneo parisino bajo techo.

Federer suma cuatro títulos este curso, los mismos que Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Por el momento, sólo Dominic Thiem ha cosechado más trofeos en 2019 (5).

"Evidentemente estoy decepcionado por esta ausencia y sobre todo por el público", comentó el director del torneo, Guy Forget. "Pese a todo, esta edición de 2019 se anuncia apasionante, con muchas cosas en juego, especialmente las últimas plazas para (el Masters de final de temporada de) Londres y el número 1 del mundo a final de año".

Camino más despejado para Nadal

En efecto, el serbio Novak Djokovic ve cómo el español Rafael Nadal amenaza su trono mundial en este final de 2019. El balear podría haber chocado con Federer en las semifinales de París.

La baja de Federer despeja pues el camino a Nadal hacia la final, ya que los dos estaban en la misma parte del cuadro.

Federer será sustituido por un 'lucky loser', el italiano Andreas Seppi (74º), en el cuadro principal del último Masters 1000 del año, precisó la organización. Su rival en segunda ronda será el moldavo Radu Albot (50º).

La participación del helvético en el torneo parisino estaba en el aire al terminar la cita de Basilea.

"Tengo una reunión programada con mi equipo el lunes para hablar no solo de París, sino de la próxima temporada. Imagino que de aquí a mañana (lunes) sabré si voy a París o no", declaró en rueda de prensa el domingo luego de la final, explicando que "no sabía" si jugar esta semana era una buena idea teniendo en cuenta su estado físico.

Y horas después del anuncio de la baja de Federer, otro tenista renunció a participar en el torneo, el francés Richard Gasquet, en su caso por lesión en la rodilla izquierda.

Gasquet ha ganado quince títulos en su carrera ATP, aunque ninguno este año. Su último trofeo se remonta a 2018, cuando ganó sobre la hierba de s'Hertogenbosch.

En primera ronda en París debía enfrentarse a Dusan Lajovic (34º). Será su compatriota galo Corentin Moutet, 97º, quien se medirá como 'lucky loser' al serbio.