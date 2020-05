La academia deportiva de Kobe Bryant retira el apodo de "Mamba"

La instalación con sede en Thousand Oaks anunció el martes que volvería a su nombre original de Sports Academy y retiraría el nombre de "Mamba" a las vigas.

Por: AFP 05:11 PM / 12/05/2020

La academia deportiva del sur de California, copropiedad del difunto Kobe Bryant, retiró su sobrenombre de "Mamba" y se renombró casi cuatro meses después de la muerte del ícono del baloncesto en un accidente de helicóptero.

Bryant, su hija de 13 años , Gianna , y otras siete personas fueron asesinadas cuando volaban a un torneo de baloncesto el 26 de enero en la Academia de Deportes Mamba cuando el helicóptero se estrelló en la espesa niebla al noroeste de Los Ángeles.

La instalación con sede en Thousand Oaks anunció el martes que volvería a su nombre original de Sports Academy y retiraría el nombre de "Mamba" a las vigas. La academia fue fundada en 2016; Bryant, quien pasó 20 temporadas con Los Angeles Lakers y ayudó a la franquicia a ganar cinco campeonatos de la NBA, se unió en 2018.

Los juegos se jugaban en la academia cuando se supo la noticia de la muerte de Bryant. Los jugadores se detuvieron de inmediato y muchas personas en el gimnasio se echaron a llorar cuando les dijeron que Bryant estaba a bordo del helicóptero que se estrelló.

La academia está siendo considerada como base de operaciones para el nuevo programa selecto de la G League, que está programado para comenzar en el otoño. El programa servirá como preparación de un año, tanto dentro como fuera de la cancha, para ciertos jugadores de élite que optaron por eludir la universidad pero aún no son elegibles para el draft de la NBA.

Bryant es el único jugador de la NBA que hace que su equipo retire dos números en su honor. Fue seleccionado el mes pasado para ser reclutado en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, una ceremonia que aún está programada para fines de agosto, aunque puede retrasarse hasta al menos octubre debido a la pandemia de coronavirus. Fue elegido en su primer año de elegibilidad , junto con otros grandes de la NBA como Tim Duncan y Kevin Garnett.

La compañía de producción de Bryant, Granity Studios, ha permanecido activa desde su muerte. El último libro para niños lanzado por la compañía de Bryant el mes pasado, "The Wizenard Series: Season One" , se convirtió en su quinto libro en alcanzar el número 1 en las listas de los más vendidos del New York Times.

El accidente de helicóptero sigue siendo investigado por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. También murieron el piloto Ara Zobayan, el entrenador de béisbol de Orange Coast College, John Altobelli, su esposa, Keri, y su hija Alyssa; Christina Mauser, quien ayudó a Bryant a entrenar al equipo de baloncesto femenino; y Sarah Chester y su hija Payton. Alyssa y Payton eran las compañeras de equipo de Gianna.

El viernes, el hermano de Zobayan dijo en una presentación judicial que Bryant sabía los riesgos de volar en helicóptero y que sus sobrevivientes no tienen derecho a daños de la propiedad del piloto, informó The Los Angeles Times .

La viuda de Bryant, Vanessa Bryant, demandó en febrero a los bienes de Zobayan y la compañía de vuelos chárter que poseía el helicóptero, Island Express. Ella afirmó que Zobayan no pudo "usar el cuidado ordinario al pilotar el avión sujeto" y negligencia.

Vanessa Bryant también presentó la semana pasada un reclamo, un precursor de una demanda, contra el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles después de que los agentes supuestamente compartieron fotos no autorizadas del lugar del accidente . El reclamo fue reportado por primera vez por People; La investigación sobre las fotos de los diputados fue publicada inicialmente por The Los Angeles Times .