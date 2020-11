La Vinotinto realizó su segundo entrenamiento en Caracas

Venezuela enfrentará a Chile el martes 17 de noviembre a las 5:00 pm, en el estadio Olímpico de Caracas.

Por: Agencias 11:00 AM / 16/11/2020

La Vinotinto realizó, la tarde de este domingo 15 de noviembre, la segunda sesión de entrenamiento en Caracas, previo al partido del martes 17 (5:00 pm) ante Chile, en el estadio Olímpico de Caracas.

En esta ocasión, el equipo venezolano entrenó en la cancha del Deportivo La Guaira, informó en una nota de prensa la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El cuerpo técnico dividió el entrenamiento en varias secciones, iniciando con un calentamiento intensivo de todos los jugadores, para después dividir la cancha en varios sectores de trabajo.

El gramado de la cancha ubicada en Santa Rosa de Lima, se encontraba en perfecto estado para la práctica del fútbol.

“El ambiente vivido durante todo el entrenamiento fue alegre, reflejando las ganas de cada uno en hacer el trabajo encomendado”, indicó la FVF.

Con más optimismo

El guardameta vinotinto, Alain Baroja, analizó la evolución del equipo durante el último encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 y mostró optimismo de cara a los próximos encuentros del seleccionado nacional.

“Las sensaciones, a pesar de las dos primeras fechas, son mejores. Nos hubiese gustado ante Brasil tener otro resultado, pero el equipo dentro de la cancha se vio mucho mejor, mucho más compacto que era la idea principal. Hay que prepararnos para el partido del día martes, ante un rival importante como Chile”, explicó.

El entrenamiento de los guardametas, casi siempre estuvo distanciado del resto del grupo. Todos se exigieron demostrando el gran nivel por el que atraviesan.

El resto, hizo un repaso a lo establecido por el técnico de la selección, José Peseiro, en las distintas líneas.

La sesión fue la penúltima que hacen antes de enfrentar a Chile. Se espera que este lunes 16 de noviembre harán la última sesión en horas de la tarde.

Cumplir

“Puedo decir que los jugadores cumplieron todo lo que queríamos”, señaló Peseiro el 14 de noviembre, después de la derrota sufrida ante Brasil (1–0).

“En verdad no estoy contento, porque perdimos y cuando se pierde no se puede estar completamente satisfecho. Puedo decir que los jugadores cumplieron todo lo que queríamos. Planteamos un equipo defensivo y compacto, ahí hicimos un trabajo fantástico y por eso Brasil no ha creado la cantidad de ocasiones que normalmente crea. Aun así, no quedamos a gustos porque no pudimos agredir al oponente como queríamos”, argumentó.

“Contra Chile, tendremos que buscar soluciones ante las bajas. Tenemos 2 o 3 días para pensar en un sistema y ver cómo afrontaremos el partido”, finalizó Peseiro en sus declaraciones.