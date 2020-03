La Uefa pospone los partidos de la Europa League debido a la prohibición de viajar

La propagación del virus ha afectado los deportes en todo el mundo, obligando a muchos juegos de fútbol profesionales en Europa a jugar en estadios vacíos y cancelando docenas de otros eventos.

Por: AP 04:15 PM / 11/03/2020

Dos partidos de la Europa League programados para jugarse en España e Italia el jueves se pospusieron debido a restricciones de viaje provocadas por el brote de coronavirus, dijo la Uefa este miércoles 11 de marzo.

El organismo rector del fútbol europeo dijo que los juegos entre Sevilla y Roma en España, e Inter de Milán y Getafe en Italia "no se llevarán a cabo según lo programado".

"Las decisiones adicionales sobre los dos partidos serán comunicadas a su debido tiempo", dijo la UEFA.

El club de fútbol italiano Roma había dicho el miércoles que no viajaría a Sevilla porque "el avión desde Italia no estaba autorizado para aterrizar en España". El presidente de Getafe, Ángel Torres, dijo que su equipo no viajaría a Italia porque no quería arriesgar la salud de sus jugadores yendo a un área que lucha por contener la propagación del virus.

La propagación del virus ha afectado los deportes en todo el mundo, obligando a muchos juegos de fútbol profesionales en Europa a jugar en estadios vacíos y cancelando docenas de otros eventos, desde tenis hasta gimnasia. También se cuestiona si Tokio podrá organizar los Juegos Olímpicos en julio y agosto.

El martes, España anunció que todos los eventos deportivos con un número significativo de personas deben jugarse sin fanáticos, mientras que Italia suspendió todos los eventos deportivos hasta el 3 de abril. Italia es el país con más casos de coronavirus en Europa.

Para la mayoría de las personas, el virus solo causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, incluida la neumonía. La gran mayoría de las personas se recuperan.

Asociaciones de jugadores

La decisión de la UEFA de posponer los partidos de la Europa League se produjo un día después de que las federaciones de jugadores italianas y españolas pidieran al órgano rector que suspendiera los juegos con clubes de esos países. Dijeron que los juegos deberían jugarse solo cuando las condiciones de seguridad sean más apropiadas.

FIFPRO, el sindicato internacional de jugadores de fútbol, solicitó que los equipos y organizadores respeten los deseos de los jugadores que desean dejar de jugar debido al virus.

"Apoyamos a los jugadores y sus asociaciones que han solicitado una suspensión o aplazamiento de las actividades de fútbol en sus países o regiones", dijo el sindicato en un comunicado.

Fútbol en Alemania

Los funcionarios en Frankfurt dieron el visto bueno para tener fanáticos en el partido de la Liga Europa de Eintracht Frankfurt contra Basilea el jueves, pero no para el partido de la Bundesliga el domingo contra Borussia Mönchengladbach.

Basilea dijo anteriormente que no podrá organizar el juego de regreso contra Eintracht en medio de las preocupaciones sobre el virus.

Todos los juegos de la Bundesliga programados para este fin de semana se jugarán sin espectadores, con la posible excepción del juego de Augsburg contra Wolfsburg el domingo. Funcionarios en Berlín anularon el plan de Union Berlin para recibir al Bayern Munich el sábado con fanáticos en el estadio.

Olympiakos jugando

Se espera que el club griego Olympiakos juegue su partido de la Europa League contra Wolverhampton Wanderers el jueves a pesar de que el propietario Evangelos Marinakis dijo que dio positivo por la enfermedad. Olympiakos dijo que las pruebas en jugadores, entrenadores, personal médico y técnico fueron negativas.

Jugador prueba positiva

Un jugador del equipo alemán de segunda división Hannover ha dado positivo por el virus. El club dijo que el defensor Timo Hübers no ha mostrado síntomas de infección y se queda en casa. Hannover dijo que todos sus jugadores y personal ahora serían evaluados.

La semana pasada, el ex jugador de fútbol profesional Thomas Kahlenberg dio positivo por el virus. Kahlenberg representó a Dinamarca en la Copa del Mundo de 2010.

Taza Fed pospuesta

Las finales de la Copa Fed en Hungría se pospusieron después de que el gobierno local dijera que estaba prohibiendo las reuniones públicas en interiores de más de 100 personas. La Federación Internacional de Tenis dijo que trataría de encontrar otra fecha adecuada para la competencia de tenis femenino.

Congreso de la FIFA pospuesto

El Congreso de la FIFA en Etiopía se reprogramó del 5 de junio al 18 de septiembre debido a "la preocupación por la salud y el bienestar de los participantes, así como las restricciones de viaje en muchos países".

La FIFA dijo que quiere organizar el evento cuando "todas las asociaciones miembro puedan asistir".

El organismo mundial del fútbol también dijo que la reunión del Consejo de la FIFA prevista para el 20 de marzo se ha reprogramado para una fecha aún por confirmar en junio o julio. Dijo que la reunión tendrá lugar en Zúrich o por videoconferencia.

Taza de Algarve

La federación italiana de fútbol ordenó que el equipo femenino de Italia regrese a casa antes del final del torneo de la Copa Algarve en Portugal por temor a que no pueda recuperar un vuelo. El miércoles, la federación portuguesa de fútbol canceló la final entre Italia y Alemania.

Final de la Copa Francia

La final de la Copa de la Liga francesa entre Paris Saint-Germain y Lyon, programada para el 4 de abril, fue pospuesta. Aún no se ha anunciado una nueva fecha.

El martes, la liga de fútbol francesa anunció que todos los partidos de fútbol en sus dos divisiones principales se jugarán sin fanáticos hasta el 15 de abril.

Liga belga

Los fanáticos aún pueden asistir a los partidos de fútbol profesional en Bélgica, pero la liga recomienda que las personas enfermas sigan los partidos desde casa y que los clubes que organizan los partidos intenten evitar en la mayor medida posible "momentos en que las personas estén cerca unos de otros".

Muchedeumbres rusas

Los juegos de la liga rusa en Moscú estarán limitados a 5,000 personas en el estadio bajo las nuevas regulaciones de salud en la capital. Además de los fanáticos, eso incluye jugadores, personal del equipo, empleados del estadio y seguridad.

Deportes turcos

El ministro turco de Juventud y Deportes, Muharrem Kasapoglu, dijo que el país pospone las competiciones deportivas programadas para marzo y abril, pero los juegos de la liga de fútbol "continuarán según lo planeado" con la asistencia de aficionados.

Turquía será sede de la final de la Champions League en Estambul el 30 de mayo.

Gimnasia

La Federación Internacional de Gimnasia dijo que posponía dos eventos de la Copa Mundial que comenzarán la próxima semana. Una es una competencia general en Stuttgart, Alemania, y otra es un evento de aparatos en Doha, Qatar. Se duplican como clasificatorios olímpicos. La federación dijo que también posponía un evento de la Copa del Mundo de gimnasia rítmica y un evento de la Copa del Mundo de trampolín. Ambos debían realizarse en Italia el próximo mes.

Otros eventos

El torneo de golf Indian Open se pospuso y se canceló el Masters Checo, mientras que los juegos restantes en la liga de hockey eslovaca se suspendieron, el Gran Premio de Argentina de MotoGP se pospuso hasta noviembre y se canceló el Maratón de Viena.