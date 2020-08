Koeman: Messi es el mejor del mundo y lo quieres tener en tu equipo

"Hay que trabajar mucho para recuperar el prestigio. Hay que hacer cambios", adelantó el DT al ser presentado como nuevo DT del club azulgrana.

Por: EFE 01:05 PM / 19/08/2020

El holandés Ronald Koeman, que este miércoles 19-A fue presentado como nuevo entrenador del Barcelona para las dos próximas temporadas, aseguró que confía en que el argentino Leo Messi siga capitaneando el equipo y pueda así jugar a sus órdenes.



"Me encantaría trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos. Es el mejor del mundo y lo quieres tener en tu equipo, no en el equipo contrario", afirmó en una rueda de prensa que tuvo lugar en el Auditorio 1899 del Camp Nou.



En cualquier caso, Koeman dijo desconocer si el astro argentino quiere marcharse del Barcelona. "No sé si tengo que convencer a Messi. Si quiere quedarse, yo estaré contentísimo, pero aún le queda un año de contrato. Así que es jugador del Barça", apuntó.



El excentral del 'Dream Team' azulgrana, sin embargo, adelantó que hablará con el '10' para conocer de primera mano "qué piensa del club y cómo quiere seguir".



Aunque, a continuación, hizo toda una declaración de intenciones: "Sólo quiero trabajar con gente que quiera estar aquí y dar al máximo para el Barcelona".



Por eso, dejó entrever que la renovación en el vestuario no vendrá determinada exclusivamente por el rejuvenecimiento de la plantilla.



"Sé que hay jugadores de cierta edad sobre los que se pueden tener dudas por su rendimiento, pero hay que respetarlos a todos. Un jugador con 31 o 32 años no está acabado. Depende del hambre que tenga todavía de estar aquí", indicó.

Decisiones



Lo que tiene claro Koeman es que va a tener que tomar "decisiones" en los próximos días. "Hay que trabajar mucho para recuperar el prestigio. Hay que hacer cambios. La imagen del otro día (el 2-8 de Lisboa, ante el Bayern de Múnich, en los cuartos de final de la Liga de Campeones) no es la imagen que nosotros queremos", subrayó.



El relevo de Quique Setién en el banquillo sabe que llega "en un momento que no es fácil" para el club, pero recordó que el Barça siempre la ha considerado su casa y que "el sueño" de volver al Camp Nou como entrenador por fin se ha cumplido.

Por eso, el héroe de Wembley compareció sonriente, acompañado del presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien le agradeció que asuma "el reto" de coger las riendas de un equipo en franca decadencia y al que tendrá que resucitar en tiempo récord.



"Hemos estado unos años hablando de que algún día entrenarías al Barça y creo que esto de hoy ya estaba escrito. Este es el momento esperado, el momento adecuado y el momento óptimo en tu carrera para venir aquí", manifestó Bartomeu.



El todavía máximo mandatario de la entidad azulgrana le ha hecho a Koeman un contrato de dos años, aunque él sabe que las elecciones a la presidencia del próximo verano dejan en el aire su continuidad más allá de este curso.



"Ya sé que hay elecciones y no puedo hacer nada para tener seguridad, pero un entrenador nunca lo tiene. Sé que habrá presidente nuevo, pero solo puedo trabajar y, si gano, seguramente al próximo presidente le haga dudar", reflexionó el técnico neerlandés, que confía ciegamente en sus posibilidades.

"Nos gusta tener el balón"



"Como jugador, he aprendido de muchos entrenadores, también tengo experiencia en muchos equipos como entrenador y estoy capacitado para dirigir al Barcelona al máximo nivel", aseguró.



Cuando fue preguntado por cuál será el Barça que se verá con él, reivindicó su procedencia: "Soy holandés, y a los holandeses nos gusta tener el balón y jugarlo desde atrás, aunque lo más importante es ganar el partido".



También cuando se le cuestionó por la participación de la cantera. "A los holandeses no nos da miedo dar posibilidades a los jóvenes si lo merecen. No tendremos dudas en hacerlo", respondió.



Y aunque Koeman no quiso hablar de fichajes, sí valoró la primera temporada como azulgrana de su compatriota Frenkie de Jong, al que conoce bien porque es uno de los líderes de la selección 'orange' que entrenaba hasta ayer.



"Para un jugador que llega al Barça siempre es complicado. Su primer año es positivo, porque ha jugado muchos partidos. Sí he dicho que no ha jugado en su posición. Conmigo, en la selección, jugaba en una posición diferente. Frenkie tiene que jugar donde se sienta cómodo porque es donde rendirá mejor", concluyó.