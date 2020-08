Klopp ve sin “posibilidades” a Messi en el Liverpool

El Manchester City de Pep Guardiola es uno de los favoritos para fichar al delantero argentino.

Por: Reuters / Agencias 08:15 AM / 28/08/2020

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, dijo que estaría interesado en sumar a Lionel Messi a su equipo, reciente ganador de la Premier League, pero sostuvo que “no hay opciones” de que eso pase debido a la cantidad astronómica de dinero involucrada en una eventual transferencia.

Messi sorprendió al fútbol mundial a principios de esta semana cuando expresó su deseo de dejar el Barcelona después de casi dos décadas con el club catalán.

Cuando se le preguntó, este viernes 28 de agosto, si estaría feliz de tener al argentino en Anfield, Klopp dijo: “¿Interés? Sí, ¿quién no quiere a Messi en su equipo? (...) Pero no hay posibilidad. Los números no son en absoluto para nosotros”.

El Manchester City de Pep Guardiola es uno de los favoritos para fichar al delantero, el máximo artillero e ídolo de la historia del Barcelona que tiene una cláusula de salida de 700 millones de euros.

Algunos de los mejores momentos de Messi en el Camp Nou se dieron con Guardiola como DT.

El City terminó a 18 puntos del Liverpool en un distante segundo lugar en la Premier la temporada pasada.

“Haría que vencerlos (al City) sea aún más difícil”, sostuvo Klopp sobre una eventual llegada del argentino al equipo de Manchester.

“Para la Premier League sería genial. Me gustaría verlo, pero no estoy seguro de si lo haré”, agregó.