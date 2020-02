Klopp respondió carta a niño que le pidió que el Liverpool dejara de ganar

El DT sintió empatía con el pequeño --quien es rival del equipo rival Manchester United-- y con tacto y humor le dijo que no podía complacerlo.

Por: Agencias 11:42 AM / 24/02/2020

Cansado de ver cómo el gran rival de su equipo no deja de sumar victorias semana tras semana, Daragh Curley, hincha del Manchester United de solo diez años, tomó cartas en el asunto. Con la intención de poner fin a la abrumadora racha del Liverpool, su enemigo en el campo, este acérrimo fan de los red devils decidió escribir una carta a Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, pidiéndole, por favor, que pierdan algún partido para que no ganen la Liga.

El mensaje íntegro que le envió Curley a Klopp se publicó en Twitter y es el siguiente: "Querido Jürgen Klopp, mi nombre es Daragh y tengo 10 años. Soy del Manchester United y te escribo para quejarme. El Liverpool está ganando demasiados partidos. Si ganas nueve más, tendrás la mejor racha de imbatibilidad del fútbol inglés. Ahora ser aficionado del United es muy triste. Así que la próxima vez que juegue el Liverpool, por favor, haz que pierda. Deberías dejar que el otro equipo marque. Espero haberte convencido de no ganar la Liga o cualquier otro partido nunca más. Sinceramente, Daragh”.

Lo que era difícil de imaginar es que, al leer la sentida carta del pequeño seguidor del United, Jürgen Klopp decidiera responderle.

En su réplica, el técnico alemán mostró empatía y comprensión, pero también aludió a sus obligaciones como entrenador. "Querido Daragh, primero quería darte las gracias por escribirme (...) Desafortunadamente, no puedo garantizarte que vaya a acceder a tu petición. Por mucho que quieras que el Liverpool pierda, mi trabajo es hacer todo lo posible para que gane y hay millones de personas por todo el mundo que quieren que eso ocurra, así que no quiero fallarles. Por suerte para ti, hemos perdido partidos en el pasado y los perderemos en el futuro porque el fútbol es así", indicó Klopp en su respuesta, donde explicaba al seguidor del Manchester United que no podía cumplir sus deseos.

En una rueda de prensa, Klopp explicó que le es imposible contestar todas las cartas que recibe, pero esta le resultó tierna. "La carta de Daragh me pareció descarada y me gustó. Como ese día tenía algo de tiempo decidí responderle. Yo quería que fuera de forma privada, porque las cartas son algo privado. Sin embargo, al día siguiente estaba en los periódicos. Eso no me gusta mucho, pero está todo bien", comentó el entrenador del Liverpool.

Actualmente, el Liverpool es líder de la Premier League mientras que el Manchester United se encuentra en el séptimo puesto de la clasificación.

El padre del niño, Gordon Curley, confesó a la BBC que, a pesar de seguir al Manchester United, es fan de Klopp porque ha demostrado ser un buen tipo respondiendo a su hijo. "Lo que me gusta de la carta es que muestra deportividad y respeto, y creo que transmitirle eso a un niño de 10 años es genial".