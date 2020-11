"Jugar a la pelota me daba una paz única": 12 frases de Maradona para la historia

"Yo hice lo que pude. Creo que tan mal no me fue (...) Soy el mismo de siempre. Soy yo, Maradona. Yo soy El Diego", escribió en su autobiografía.

Por: Agencias 01:07 PM / 25/11/2020

En sus más de 20 años de trayectoria, Diego Maradona fue un personaje polémico. Generador por igual de simpatías y antipatías hacia su persona, el astro argentino fue siempre frontal, dentro y fuera de las canchas.

Por ello 'El Diego' dejó impactantes frases para la historia: Aquí reogemos cinco de esas declaraciones, que quedaron para la historia del fútbol mundial:

- Sobre su infancia en Villa Fiorito:

"A mí, jugar a la pelota me... me daba una paz única. La cosa era correr atrás de ella, tenerla, jugar. Y esa sensación la tuve siempre. Dame una pelota y déjame hacer lo que yo sé, en cualquier parte".

- Mundial de España 82:

"Mi primer Mundial arrancó mal, muy mal. Y así terminó también. Gentile fue mi sombra. ¡Pero cómo pegaba esa sombra! Muchos años después el 'tano' me reconoció que con un arbitraje serio él no hubiera aguantado en la cancha más de 20 minutos. ¡Me cayó a patadas!".

- Grave lesión en un Barcelona-Athletic.

"El momento más doloroso de mi carrera. En la camilla, fracturado. Yo ya sabía, ya sabía. Había sentido el ruido después de la entrada de Goikoetxea. Ruido a madera rota. Y el dolor, terrible. Nadie se imaginaba que tres meses después estaba volviendo a una cancha".

- Los años dorados en el Nápoles:

"Mis años en Italia fueron espectaculares. Al aterrizar me enteré de que en la temporada anterior el Nápoles se había salvado del descenso por un punto. Por eso nadie me creía cuando decía que saldríamos campeones. Lo logré en la temporada 86/87. La fiesta de San Paolo fue inolvidable".

- Campeón del Mundo en México 86:

"El momento más sublime de mi carrera, el más sublime. Cuando estaba ahí, con la Copa del Mundo en las manos, sentía que tocaba el cielo. Que todos mis sueños se habían hecho realidad. Y también pensaba en lo felices que estarían todos los argentinos".

- La Mano de Dios:

"La mano de Dios. Je, je... Ni los fotógrafos pudieron ver qué pasó. Y Shilton, que saltó con los ojos cerrados, se ofendió y no me invitó a su partido de despedida. Me gustó ese gol, casi tanto como el otro. Sentí que le estaba robando la billetera a los ingleses después de las Malvinas".

- Final Mundial de Italia 90:

"Éramos carne de cañón, éramos carne de cañón porque habíamos sacado a Italia. ¿Se nota bien lo que dije durante el himno, no? ¡Hijos de p...! Lo hice a propósito para que todos se dieran cuenta. No podía aceptar que hubiera gente que se alegrara con mis derrotas. Pero lo que más me j.. era que mezclaran a mi país y a mis compañeros".

- El escándalo de Nápoles:

"Quiero terminar con esta historia de que Maradona inventó la droga en el fútbol argentino".

- Positivo por drogas en el Mundial de EE UU 94:

"Insisto aún hoy: me cortaron las piernas".

- Pelé y Maradona: enemigos íntimos:

"Como jugador Pelé fue lo máximo, pero no supo aprovechar eso para enaltecer el fútbol. Sé que pudimos haber hecho muchas cosas juntos, pero somos demasiado distintos. Era una cuestión de piel, chocábamos demasiado. El problema fue que él se asustó con mi aparición y pensó que yo venía a quitarle algo que nunca quise. El número uno, el más grande, que la gente lo diga y que cada uno lo sienta".

- Fichaje por el Sevilla:

"Por favor, ¿qué número uno? Hoy por hoy soy el futbolista número diez mil, considérenme así".

Epílogo de 'Yo soy EL DIEGO, su autobiografía:

"Yo hice lo que pude. Creo que tan mal no me fue. Sé que no soy nadie para cambiar el mundo, pero no voy a dejar que entre nadie en el mío a digitarlo, a manejarme. Nadie me hará creer, nunca, que mis errores con la droga o con los negocios, cambiaron mis sentimientos. Soy el mismo de siempre. Soy yo, Maradona. Yo soy El Diego".



