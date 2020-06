Juez de silla venezolano suspendido con dos años y seis meses por corrupción

Cuatro mil dólares de esa multa se le perdonan no obstante, con la condición de que no cometa más infracciones del Tacp.

Por: EFE 07:11 AM / 19/06/2020

El árbitro venezolano Armando Alfonso Belardi González ha sido suspendido por delitos de corrupción, con dos años y seis meses y una multa de 5.000 dólares, por cometer infracciones al Programa de Anticorrupción en el Tenis (Tacp).







Cuatro mil dólares de esa multa se le perdonan no obstante, con la condición de que no cometa más infracciones del Tacp.







Tras una investigación del la Unidad de Integridad del Tenis (TIU), "se encontró que el Sr. González no había informado de dos situaciones en 2018 en las que se le solicitaba que se involucrara en un esquema corrupto para manipular los resultados de los partidos ingresados en su dispositivo PDA (Personal Digital Assistant)", informa el TIU.







El hecho de no revelar estas situaciones constituye para el TIU "un delito de corrupción".







Como consecuencia de la sanción impuesta, y con efecto a partir del 18 de junio de 2020, se le prohíbe oficiar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o regulado por los órganos rectores del tenis, durante dos años y seis meses.







Armando Alfonso Belardi González, de 40 años, es árbitro de silla con Insignia de Bronce desde marzo de 2013.