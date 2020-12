Jesús Aguilar renovó con los Marlins por 4.3 millones de dólares

El inicialista venezolano llegó a un acuerdo con su equipo antes de que venciera el plazo para extender ofertas a jugadores con menos de seis años de servicio.

Por: Agencias 07:50 AM / 03/12/2020

Los Marlins recibieron sólida producción de sus inicialistas en el 2020 y el miércoles 2-D hicieron compromisos contractuales con sus dos principales candidatos para dicha posición la temporada que viene.

El venezolano Jesús Aguilar y Garrett Cooper llegaron a acuerdos por un año con el equipo para el 2021 antes de que venciera el plazo para extender ofertas a jugadores con menos de seis años de servicio el miércoles 2-D a las 8:00 ET. Inicialmente, se especuló que el equipo no tenía espacio para ambos. Pero eso no pasó de un rumor cuando los dos lograron un acuerdo y evitaron el arbitraje.

Aguilar recibirá US$4.35 millones, más incentivos, de acuerdo con Mark Feinsand de MLB.com. Cooper ganará US$1.8 millones, según Craig Mish de Sports Grid.

En 51 juegos en el 2020, Aguilar bateó .277 con .809 de OPS y ocho jonrones y 34 empujadas. Cooper, por su parte, bateó .283 con seis cuadrangulares y 20 remolcadas.

Miami también le ofreció contratos al tercera base Brian Anderson, el cátcher colombiano Jorge Alfaro, el relevista dominicano Yimi García y el también lanzador Richard Bleier.