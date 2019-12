Jazz supera a Wolves, que suman seis derrotas seguidas

Donovan Mitchell totalizó 30 puntos y seis asistencias, Joe Ingles aportó 23 unidades, su máximo de temporada, y el Jazz de Utah superó a Minnesota por 127-116 el miércoles 11 de diciembre para la sexta derrota consecutiva de los Timberwolves.

