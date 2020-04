Jan Frodeno hará un Ironman en casa contra el Covid-19

"Qquiero nadar 3,8 km, recorrer 180 km en bicicleta y correr un maratón", escribió en redes sociales.

Por: EFE 11:01 AM / 02/04/2020

El triatleta alemán Jan Frodeno, triple campeón del mundo Ironman y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, se ha propuesto correr la distancia completa del Ironman sin salir de su casa, en Girona, para recaudar fondos contra el coronavirus, según ha anunciado en sus redes sociales.



"La gente dice, por favor no intentes algo así en casa pero yo digo: quiero nadar 3,8 kilómetros, recorrer 180 kilómetros en bicicleta y correr un maratón", escribió Frodeno en sus redes sociales.



"Todo entre la aurora y el atardecer", agregó el tricampeón del Ironman de Hawai, títulos que logró en 2015, 2016 y 2019.



Los kilómetros de natación los hará en la piscina que tiene en su casa, con corriente en contra, los de bicicleta en una bicicleta estática y el maratón en una cinta de entrenamiento.



El espectáculo podrá ser seguido por sus redes sociales y Frodeno piensa donar posibles ingresos que obtenga de patrocinadores a la lucha contra el coronavirus.



"Suena a algo extraordinario, un Ironman tiene siempre algo de extraordinario. Pero algo realmente especial es lo que está haciendo la gente aquí en España, en Alemania y en todo el mundo en los sistemas de salud", subrayó el triatleta.



Frodeno invita a sus seguidores a que se queden en sus casas, pero procuren mantenerse en forma, aunque recomienda no seguir el ejemplo de su Ironman casero.



Frodeno vive con su familia en Girona y está afectado por las restricciones que hay en España por el coronavirus con lo que no puede hacer sus entrenamientos normales.



Frodeno, de 39 años, todavía no piensa en el retiro y dijo hace poco en un vídeo para su patrocinador que aspiraba a seguir siendo parte de la élite mundial durante los próximos tres años