Italia permitirá entrenamientos de equipo a partir del 18 de mayo

Por: EFE 04:30 PM / 26/04/2020

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció este domingo 26 de abril que a partir del 18 de mayo se permitirán los entrenamientos deportivos de equipo en este país.



En una comparecencia en la que explicó que Italia entra en la 'fase 2' de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, Conte, sin embargo, no se atrevió a dar una fecha sobre cuándo se reanudará el campeonato liguero de fútbol y las competiciones de otros deportes.



El primer ministro italiano reconoció que es un gran aficionado al fútbol y que desearía que volviera la competición lo antes posible, pero matizó que el Gobierno no quiere "que los jugadores se enfermen" y que por eso estudiará "si terminar o no los campeonatos".



El coronavirus en Italia ha causado más de 26.000 fallecidos desde el 21 de febrero, cuando comenzó la emergencia. E