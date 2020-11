Ibrahimovic: "Me siento como Benjamin Button, rejuvenezco cada año"

"Hasta que pueda, jugaré, lo prometo. El día que pare de tener alto rendimiento, pararé. Yo necesito sentirme vivo", dijo Ibrahimovic en una entrevista a la Uefa.

Por: EFE 02:42 PM / 30/11/2020

El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan y, a sus 39 años, máximo artillero de la Serie A con diez goles en solo seis partidos disputados, aseguró este lunes 30-N que se siente "como Benjamin Button" y que rejuvenece cada año.



"Me considero como Benjamin Button, rejuvenezco cada año. Hasta que pueda, jugaré, lo prometo. El día que pare de tener alto rendimiento, pararé. Yo necesito sentirme vivo", dijo Ibrahimovic en una entrevista a la Uefa.



"Cada vez que salto al campo me siento como un niño que come caramelos por primera vez", agregó el veterano delantero sueco, de 39 años.



Regresó el pasado enero a Italia tras una experiencia en el Los Ángeles Galaxy estadounidense y ha cambiado radicalmente al Milan, ayudando a un grupo joven a ganar juego, confianza y resultados, hasta convertirlo ahora en el equipo que lidera la clasificación de la Serie A.



"La vida está marcada por los desafíos. Venir al Milan fue un desafío, tratar de cambiar la mentalidad, que los jugadores entendieran lo que es el Milan, el Milan que todos conocemos", explicó Ibrahimovic.



"Cuando juego aporto mi carácter, presiono mucho a mis compañeros para que den el máximo. Luego algunos esto lo viven bien y otros mal. Pero tienes que rendir, yo decido que debemos rendir cada día. La manera en la que entrenas es la manera en la que juegas", agregó.



"Seas joven o viejo, yo te presiono igualmente. Si estás en el Milan, es porque eres bueno. Luego, fuera del campo, trato de manera distinta a los jóvenes. Pero en el campo, son todos iguales para mí", subrayó.



El sueco también reconoció que el hecho de que otros jugadores fracasaran en su regreso al Milan tras una experiencia fuera del club, le motivó aún más.



"Nunca estoy satisfecho, siempre quiero más. Por eso estoy aquí haciendo lo que hago. No veo a muchos jugadores haciendo lo que yo hago", dijo.