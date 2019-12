Harden con otra noche de gala en la NBA, LeBron también se luce

El astro James Harden tuvo otra noche de gala este miércoles 11 de diciembre en la NBA, en la que el estelar LeBron James también tuvo su momento de fama.

Harden anotó 55 puntos, 20 de ellos en el último cuarto, y el armador Russell Westbrook agregó 23 puntos cuando los Rockets de Houston resistieron a un susto inesperado de Cleveland y se quedaron finalmente con la victoria, en esta ocasión con pizarra de 116-110.

Los Cavaliers llevan ocho derrotas seguidas y 14 en los últimos 15 partidos.

Harden igualó el récord de otro astro, Kyrie Irving, en la arena de Cleveland en un juego, y con su cuarto partidos con 50 o más tantos esta temporada rescató a los Rockets, que le habían permitido a los Cavs anotar 24 cartones consecutivos en un tramo de la segunda mitad.

Cleveland todavía estaba arriba 108-107 cuando Harden, quien lidera la NBA en anotaciones con 38 puntos por juego, desinfló a los Cavs con otra excelente actuación.

El pívot Clint Capela agregó 13 rebotes para Houston, que supuso tener un tiempo fácil con los Cavs, que están luchando bajo el entrenador de primer año John Beilein.

Sin embargo, Cleveland entró en el juego liderado por el novato Kevin Porter Jr.,con 24 puntos. Collin Sexton agregó 18 tantos y el ala-pívot Kevin Love 17 tantos y 11 tableros.

Harden encestó un par de triples durante una carrera de 16-2 en el tercer cuarto cuando los Rockets parecieron tomar control de la situación.

LeBron aprieta a los Magic

En Orlando, el astro LeBron James logró su sexto ´triple-doble´ de la campaña al totalizar 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para ayudar a Los Angeles Lakers en una victoria de 96-87 sobre los Magic.

Su compañero Anthony Davis terminó con 16 tantos y 12 balones recuperados debajo de los tableros y Kentavious Caldwell-Pope agregó 15 cartones para los Lakers, que han ganado 13 de los último 14 encuentros.

The �� straight up bodying. pic.twitter.com/fYIs1oWYTr

Pero fue LeBron el factor decisivo, representando cada punto en una carrera de 10-0 que rompió un empate 71-71 a principios del último cuarto.

Orlando se recuperó de 24 puntos de desventaja para empatar a 71 con un triple de Michael Carter-Williams con 10:48 minutos restantes en el juego. LeBron desconectó el regreso de Magic. Ayudó en las siguientes tres posesiones de los Lakers, golpeando con una bandena y dos triples.

El estelar jugador terminó la carrera con un rebote defensivo y una bandeja para poner al frente a sus Lakers 81-71 con 7:47 minutos por jugar. El Magic nunca estuvo más cerca de cinco después de eso.

Jonathan Isaac lideró a Orlando con 19 puntos, todos en la segunda mitad. Evan Fournier terminó con 18 y Aaron Gordon con 14 cartones y 14 rebotes.

Leonard recibe anillo

En Toronto, Canadá, el canastero Kawhi Leonard guió a su nuevo club, Los Angeles Clippers, a vencer a su antiguó equipo, los campeones Raptors 112-92, pero de todas manera recibió su anillo de campeón.

What a moment as Kawhi Leonard receives his ring in Toronto. ��



Goosebumps.@Raptors • @LAClippers pic.twitter.com/cwmrJv234q