Habrá GP de España, pero virtual, el próximo 3 de mayo

Por: EFE 08:11 AM / 23/04/2020

La fecha original del Gran Premio de España, el próximo 3 de mayo, tendrá carreras, pero serán virtuales, al disputarse el primer Gran Premio Virtual Red Bull de España como muestra de solidaridad y ayuda para la organización benéfica oficial de MotoGP, Two Wheels for Life, para apoyar sus esfuerzos en la lucha contra la Covid-19.



El gran premio comenzará a las 15:00 (GMT +2) y se disputarán las tres categorías: MotoGP, Moto2 y Moto3, animados por el increíble éxito de las dos carreras virtuales de MotoGO en las que participaron Marc Márquez (Repsol Honda), Fabio Quartararo (Yamaha), Danilo Petrucci (Ducati) o Valentino Rossi (Yamaha), entre otros.



Los comentarios sobre esas carreras virtuales han ido en aumento y en la segunda carrera, el 12 de abril en el circuito austríaco Red Bull de Spielberg, fue transmitida por 29 socios de transmisión de MotoGP de la entidad de Sky Italia, Canal + en Francia, DAZN (en España, Italia y DACHS), BT Sport en el Reino Unido, ServusTV en Austria y Alemania, Viasat en Suecia, mientras que América recibió cobertura gracias a los gustos de NBC en los Estados Unidos y Fox Brasil y ESPN en América Latina.



No fueron los únicos pues transmitieron esas imágenes Motorsport TV Rusia, Eurosport India, Fox Australia y TEN, SuperSport en África, lo que significó que la segunda carrera virtual de MotoGP llegó por primera vez a todos los continentes habitados de la Tierra.



El alcance y la participación también fue impresionante en redes sociales y en línea, con un marcado aumento en todos los ámbitos al crearse 520 piezas de contenido digital, incluida la transmisión completa, con un total de 75 millones de impresiones a medida que los equipos, los pilotos y MotoGP se involucraron.



En este primer gran premio virtual se podrá presentar un piloto por equipo salvo en el caso de la escudería Repsol Honda, que puede contar con sus dos pilotos por la condición de ambos, Marc y Alex Márquez, de vigentes campeones del mundo.



En Moto2 y Moto3 habrá diez corredores en cada categoría con derecho a participar en función de su orden en el Campeonato después del Gran Premio de Qatar.