Guardiola admite que su puesto está en riesgo si cae ante el Real Madrid

Por: AFP 03:50 PM / 13/02/2020

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, afirmó que su puesto podría peligrar si su equipo cae ante el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, reseñó AFP.

“Quiero ganar la Champions League. Sueño con ello y disfruto preparando los partidos ante el Real Madrid”, declaró Guardiola a Sky Sports.

“Si no les ganamos, OK, puede venir el presidente o el director deportivo y decirme que no ha sido suficiente, que quieren la Liga de Campeones y que me destituyen”, apuntó el entrenador.

“No sé (si eso ocurrirá). Ha ocurrido muchas veces y podría volver a pasar”, sentenció.

Guardiola llegó al Manchester City en 2016 y tiene contrato con el equipo inglés hasta el final de la próxima temporada.

Ganó dos Ligas de Campeones como entrenador en el Barcelona (2009, 2011), pero no pudo levantar el máximo trofeo en su etapa en el Bayern de Múnich (2013-2016) ni desde su llegada a Inglaterra.

Esta temporada, el Manchester City, defensor del título de campeón de Inglaterra, está muy distanciado en la Premier League, donde el líder Liverpool le saca 22 puntos, una distancia que parece poner imposible que el equipo de Guardiola revalide su corona.

El Manchester City visita al Real Madrid el próximo miércoles 26 de febrero en la ida de los octavos de la Champions y recibirá al equipo español el martes 17 de marzo en el Etihad Stadium.