Grandes Ligas volverán con severas restricciones

Por AFP 09:16 PM / 16/05/2020

Los jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol tendrán prohibido ducharse en el estadio después de los juegos, escupir semillas de girasol en el banquillo y celebrar con golpes de puño, según el protocolo de regreso a la acción que redacta la organización, según reportan medios locales.

Las nuevas restricciones, que deberán ser aprobadas por el sindicato de jugadores, son parte de una lista de medidas difundidas este sábado por medios de prensa estadounidense.

Dichas limitaciones, también harían cumplir el distanciamiento social, lo que eliminaría del juego los abrazos o el "choca esos cinco", popular después de un jonrón, y la prohibición de masticar tabaco.

Los jugadores pasarían por múltiples pruebas cada semana, controles diarios de temperatura y tendrían que desinfectar sus manos cada media entrada.

MLB cree que las reglas de regreso al juego de 67 páginas servirán para evitar la propagación de la epidemia de la covid-19, en una liga que espera comenzar una temporada del 2020 abreviada a principios de julio, informó The Athletic.

Los jugadores que no estén en la alineación necesitarían sentarse en asientos auxiliares resguardando la distancia social y no en el banquillo. Mientras que el personal del equipo que no juega deberá usar máscaras.

La mayoría del personal esencial del equipo sería examinado para detectar el coronavirus más de una vez por semana, al igual que los miembros de su familia.

Cualquiera que resulte positivo sería puesto en cuarentena inmediatamente.