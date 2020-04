Grandes Ligas disputarán partidos vía online

Treinta peloteros representarán a sus equipos. El venezolano Eduardo Rodríguez participará por Boston.

Por: Agencias 04:25 PM / 10/04/2020

¿Quién dijo que hay que salir de casa para jugar béisbol de alta competencia?

La oficina del comisionado de Grandes Ligas (MLB), la Asociación de Peloteros de las ligas mayores y Sony Interactive Entertainment --empresa japonesa líder del mercado de videojuegos-- anunciaron este viernes 10-A la primera liga competitiva de MLB The Show, formada exclusivamente por jugadores de la Gran Carpa.

Debido a la pandemia del coronavirus, las operaciones de Grandes Ligas y sus ligas menores afiliadas están paralizadas desde mediado de marzo y en suspenso el inicio de sus temporadas regulares.

'MLB The Show', que debutó en 1997, es el único videojuego de simulación de la realidad de MLB que está disponible en el mercado. Hasta este año, está disponible exclusivamente para la consola PlayStation 4 de Sony.

Treinta jugadores han acordado representar a sus clubes de Grandes Ligas y jugar entre ellos en un torneo en línea para involucrar a los fanáticos de todo el mundo y recaudar fondos para las entidade Boys & Girls Clubs of America y Boys & Girls Clubs of Canadá.

Los participantes donarán 5,000 dólares en nombre de cada jugador participante a un afiliado del Boys & Girls Club en la comunidad de su equipo. Las donaciones aumentarán en los playoffs, con el jugador ganador agregando $ 25.000 al Boys & Girls Club de su comunidad.

La 'MLB The Show Players League' tenía previsto iniciar este viernes 10-A en la noche, con un duelo de lanzadores zurdos, cuando Blake Snell y los Tampa Bay Rays enfrentan a Amir Garrett y los Cincinnati Reds a las 9:00 p.m. ET en la red social de videojuegos Twitch.

Los fanáticos podrán ver transmisiones de los juegos e interactuar con los jugadores en una variedad de plataformas digitales, incluidas Twitch y YouTube.

Los dominicanos Carlos Santana, Fernando Tatis Jr. y Juan Soto representarán a los Indios de Cleveland, Padres de San Diego y Nacionales de Washington; el venezolano Eduardo Rodriguez a Medias Rojas de Boston y el peruano-venezolano Jesus Luzardo a los Atléticos de Oakland.

La lista completa de competidores incluye 11 participantes del Juego de Estrellas, cinco campeones de la Serie Mundial y ocho jugadores de 25 años o menos.

Cada participante juega en un formato de todos contra todos durante todo el mes de abril para un total de 29 juegos de tres entradas en la temporada regular.

Después de esta temporada regular, los ocho mejores equipos avanzarán a la postemporada, que reflejará en gran medida el formato MLB de postemporada y culminará en una Serie Mundial.

Peloteros en liga MLB The Show:

Arizona Diamondbacks: Jon Duplantier

Atlanta Braves: Luke Jackson

Baltimore Orioles: Dwight Smith Jr.

Boston Red Sox: Eduardo Rodríguez

Chicago Cubs: Ian Happ

Chicago White Sox: Lucas Giolito

Cincinnati Reds: Amir Garrett

Cleveland Indians: Carlos Santana

Colorado Rockies: David Dahl

Detroit Tigers: Niko Goodrum

Houston Astros: Lance McCullers Jr.

Kansas City Royals: Brett Phillips

Los Angeles Angels: Ty Buttrey

Los Angeles Dodgers: Gavin Lux

Miami Marlins: Ryne Stanek

Milwaukee Brewers: Josh Hader

Minnesota Twins: Trevor May

New York Mets: Jeff McNeil

New York Yankees: Tommy Kahnle

Oakland Athletics: Jesús Luzardo

Philadelphia Phillies: Rhys Hoskins

Pittsburgh Pirates: Cole Tucker

San Diego Padres: Fernando Tatis Jr.

San Francisco Giants: Hunter Pence

Seattle Mariners: Carl Edwards Jr.

St. Louis Cardinals: Matt Carpenter

Tampa Bay Rays: Blake Snell

Texas Rangers: Joey Gallo

Toronto Blue Jays: Bo Bichette

Washington Nationals: Juan Soto