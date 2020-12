Galvis y José Pirela pueden incorporarse a las Águilas, asomó Odor

El estratega zuliano confía en una pronta reacción del equipo, afectado por su poca producción ofensiva y bajo rendimiento del pitcheo abridor.

Águilas del Zulia apenas ganó uno de los seis encuentros que disputó durante la tercera semana de la ronda eliminatoria y se desplomó hasta el sótano de la División Occidental, con récord de 5-10, el segundo peor de la liga.

El mánager Rouglas Odor espera que su equipo pueda reaccionar pronto y consiga el ritmo que mostró al inicio de la temporada, cuando se mantuvo cerca de .500 en porcentaje de triunfos.

“Hemos sido un poco inconsistentes y a eso se debe el récord”, admitió Odor, antes del segundo encuentro de la doble tanda dominical contra Caribes, en Barquisimeto, su sede provisional durante la campaña 2020-2021.

En entrevista al portal de la Lvbp, el piloto zuliano piensa que Zulia puede desempeñarse con regularidad como lo hizo el sábado 12-D, cuando se impuso 6-1 a Cardenales de Lara, que comparte la cima de la división con el Magallanes.

“Jugamos de la manera como podemos hacerlo, con buen pitcheo, buena defensa y bateo oportuno. Una vez que logremos hacer eso, como ya lo hemos demostrado con anterioridad, entonces llegará una mayor cantidad de triunfos”, puntualizó Odor.

En los primeros nueve desafíos de Zulia, los brazos lograron mantener marcadores cerrados y le dieron la posibilidad a la ofensiva de hacer las carreras necesarias, para ganar. Pese a ligar para .230 y pisar el plato 33 veces (3,66 p/p), las peores cifras de la liga durante ese lapso.

Los abridores se combinaron para 1-1, con 1.42 de efectividad y aunque el bullpen dejó balance de 3-4 y un alto promedio de 5.33 rayitas limpias, logró mantener las diferencias que recibió y salvó cuatro encuentros en igual número de oportunidades.

"El Águila Nagra" José Pirela podría reforzar a los rapaces si recibe permiso de su equipo en Japón.

Odor no descarta la presencia de algunas de las figuras del club que actúan en las Grandes Ligas y en el beisbol asiático. “Tenemos grandes expectativas con (Freddy) Galvis. Todavía no sabemos de (José) Pirela, porque si renueva su contrato en Japón no recibirá permiso. Pero tiene la intención de jugar. Rougned (Odor) tal vez tenga la posibilidad de venir, todo dependerá de un trabajo de acondicionamiento físico que está haciendo. Pero nosotros seguimos contamos con los peloteros que están aquí”.

Abridores apaleados

Esta semana, después de la barrida de Caribes de Anzoátegui -durante la maratónica jornada del domingo en la Lvbp-, incluida una felpa de 13-1, el promedio de anotaciones limpias del conjunto zuliano saltó de 4.03 a 5.81, el segundo peor del circuito.

Los iniciadores fueron pulverizados y en 15 capítulos encajaron 27 hits, cinco de ellos jonrones, y 24 rayitas, 19 limpias, para dejar balance de 0-3 y 11.40 PCL.

“Por el momento permanecerán (como abridores) César Loaiza, Christian Fernández y Carlos Betancourt. Son muchachos jóvenes que han demostrado que pueden lanzar en este nivel”, señaló el piloto sobre el trío de debutantes en la Lvbp. “Sabemos de su juventud y que habrá situaciones en las que cometerán errores, pero es cuestión de darles confianza para que puedan trabajar y aprender de esos errores. Así es el juego. Ellos han demostrado que son capaces de hacer ajustes y por eso se mantienen en la rotación”.

Desafío para los novatos

Los novatos tendrán el reto no solo de mantenerse como abridores, sino tratar de ir lejos en sus actuaciones para darle oxígeno a los relevistas. Zulia disputará ocho encuentros en seis días, entre ellos dos doble carteleras.

El zurdo Elvis Araujo debería iniciar un par de compromisos y se espera el debut del experimentado tirador dominicano Cesilio Pimentel, quien tomó el lugar de su compatriota Alexis Candelario, que desistió de reforzar a las Águilas.

Frank Duncan, que logró debutar la semana pasada, luego de recuperarse del contagio por covid-19, también debería recibir la pelota. El estadounidense hizo un buen relevo de 1.2 en blanco el miércoles, pero luego fue castigado con ocho indiscutibles y siete rayitas, seis merecidas en su inicio del domingo 13-D contra Caribes.

Alí Castillo aporta una sólida defensa en el cuadro interior y su acostumbrado rendimiento ofensivo.

La ofensiva del Zulia exhibió un promedio en la semana de .279 (de 197-55), muy por encima de su average en el torneo (.251), gracias al empuje del receptor José Briceño, que golpeó para .391, con tres jonrones y siete remolcadas. Pero en general, la alineación de Odor sigue confrontando problemas para pisar el plato. En seis desafíos apenas lo hizo en 20 oportunidades (3,33 p/p), incluso un poco menos que en las dos primeras semanas de la eliminatoria.

Por eso el estratega zuliano sabe que su defensa debe respaldar al pitcheo al momento de proteger ventajas pequeñas. Con guantes seguros, sus lanzadores lucirán mejor.

“Con Alí Castillo en la segunda base, (Humberto) Arteaga en el shortstop, Briceño y la incorporación de (Ángel) Reyes, que ha jugado en el jardín central, tenemos una mejor línea central”, destacó Odor. “También contamos con (Raimfer) Salinas, un muchacho joven a quien le vamos a dar la oportunidad de cubrir el center field, conjuntamente con (José) Salas. Con ellos, creo que vamos a estar sólidos en la línea central”.