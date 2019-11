Froome pasa por el quirófano para que le retiren una placa de su cadera

El cuádruple vencedor del Tour de Francia, Chris Froome, fue operado con éxito para retirarle una placa de su cadera y un tornillo de su codo derecho, anunció el corredor británico este viernes en su cuenta de Twitter.

"Con menos material en mi cadera y en mi codo", escribió Froome junto a una foto en la que aparece sonriente y con el pulgar levantado en una camilla en el hospital de Saint-Etienne, precisando que "todo fue a la perfección".

Less some hardware from my hip & elbow �� Feeling groggy but all went perfectly �� #roadtoTDF2020 #roadtotokyo2020 pic.twitter.com/itpxtLAF83