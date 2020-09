Félix Hernández y su lado fashionista: "Me gusta vestir bien"

El grandeliga venezolano es el propietario de la línea de calzado y gorras King Felix 34. "Me gusta la moda europea", comentó.

Aparte de dedicarse a jugar béisbol, Félix Hernández es fanático de la moda.

Y le encanta siempre estar de punta en blanco, elegante y verse bien.

“Si tú supieras, me gusta lucir bien, me gusta vestir bien. Me gusta la moda. Me gusta la moda europea", comentó el grandeliga venezolano en entrevista al portal de MLB.

"Visto pegadito, pegadito. Me encanta salir a la calle y que digan 'ese hombre luce bien'. Yo puedo salir a la esquina y tengo que vestirme bien”, agregó Hernández, quien es el propietario de la línea de calzado y gorras King Felix 34, que nació de una idea que tenía el lanzador junto con su equipo de trabajo.

Comenzaron creando zapatos y luego gorras. En la línea se resalta también su juego perfecto.

“Fue una idea que mi equipo de trabajo sacó y yo también estaba interesado en eso. Empezamos a trabajar con un muchacho a hacer zapatos. Me encantan las gorras y los zapatos. Ya hay mucha gente que los está usando. Y seguimos… Vamos a hacer muchas cosas más. Hay nuevas ideas y vamos a seguir trabajándolas”, explicó.

Luego de que finalizó la temporada 2019, Hernández se convirtió en agente libre y firmó un contrato de liga menor con los Bravos de Atlanta. Debido a la pandemia, el lanzador veterano optó por no jugar en la temporada 2020. Sin embargo, nos aclaró que su carrera todavía continúa y que espera regresar a la lomita en el 2021.

¿Por qué lo llaman El Rey?

A lo largo de su carrera de 15 años en Grandes Ligas, el oriundo de Valencia ha conquistado dos títulos de efectividad, un premio Cy Young y ha sido elegido a seis Juegos de Estrellas.

El apodo de “Rey Félix” surgió en el 2004 cuando el diestro se encontraba jugando en Triple-A con la organización de los Marineros de Seattle. En una conversación que tuvo MLB con el venezolano vía Zoom desde su hogar en Miami, Florida, comentó que fue un medio de comunicación que comenzó a llamarlo “Rey Félix” en aquel entonces y desde que dio sus primeros pasos en las Mayores y hasta el presente su apodo se ha mantenido con el pasar del tiempo.

Pero… ¿qué verdaderamente lo hace ser el rey del béisbol? El propio Félix contestó lo siguiente:

“Los numeritos que yo puse en un período de 10 años. Es que a nadie le dicen 'El Rey'. Eso me lo pusieron a mí y se quedó ahí. Y me siguen llamando así. Mis numeritos, la forma de yo ser. Son las pequeñas cosas también”, comentó el lanzador de 34 años.

Y es que los numeritos del venezolano en ese lapso (2007-2016) son impresionantes. Durante ese período obtuvo 138 de sus 169 triunfos en la Gran Carpa, a la vez que acumulaba un promedio de efectividad de 3.11 en 2,140.1 entradas de labor.

Además, lanzó en el 2012 el primer juego perfecto en la historia de los Marineros de Seattle, una organización que siempre tendrá un lugar muy especial en su corazón.