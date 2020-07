Félix Hernández no jugará esta temporada por temor al coronavirus

El venezolano se perfilaba como el quinto abridor en la rotación de Atlanta. Otros peloteros han tomado la misma decisión.

Por: EFE 09:20 AM / 05/07/2020

El lanzador diestro venezolano de los Bravos de Atlanta, Félix Hernández, decidió no jugar la temporada 2020 debido a preocupaciones por la pandemia del coronavirus, anunció su agente Wilfredo Polidor.



El venezolano firmó contrato de ligas menores con los Bravos en enero después de jugar 15 años para los Marineros de Seattle.



Hernández, de 34 años, estaba siendo considerado para el papel del quinto titular en la rotación de los Bravos.



El venezolano ha sido uno de los mejores titulares de las Mayores durante la gran parte de su carrera, pero su efectividad ha disminuido en las últimas tres temporadas.



En 2019, Hernández tenía marca de 1-8 con efectividad de 6.40 en 15 aperturas para los Marineros, que no quisieron seguir con sus servicios.



Durante su mejor época fue seis veces All-Star, ganó dos títulos de promedio de efectividad y el Premio Cy Young de la Liga Americana en el 2010.



El 15 de agosto de 2012 lanzó el juego perfecto número 23 en la historia del béisbol.



Hernández se une a una creciente lista de jugadores que están optando por no participar en la próxima temporada de la MLB, incluido el también lanzador, el zurdo estelar David Price, de los Dodgers de Los Ángeles, quien también anunció este sábado 4-J que no jugará en el 2020, en lo que hubiese sido su primera temporada con su nuevo equipo.



Hernández y Price se unen a Ryan Zimmerman, Joe Ross y el dominicano Welington Castillo, de los Nacionales de Washington; a Ian Desmond, de los Rockies de Colorado, y a Mike Leake, de los Diamondbacks de Arizona, en la lista de jugadores que han decidido no participar en una temporada que consistirá de 60 partidos en medio de estrictas relaciones sociales y protocolos de distanciamiento.