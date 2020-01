Federer superó a Millman en una batalla australiana

El trepidante partido duró cuatro horas y se decidió por 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6 y 7-6 (8). El suizo se verá ahora en octavos de final ante el húngaro Marton Fucsovics.

Por: EFE 10:15 AM / 24/01/2020

El suizo Roger Federer llegó a estar 8-4 abajo en el súper desempate del último set pero superó en un trepidante choque al australiano John Millman por 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6 y 7-6 (8) en un partido que se alargó hasta las cuatro horas.



“Gracias a Dios hay súper desempate a diez puntos en lugar de uno normal porque si no hubiera perdido el encuentro”, agradeció el suizo tras el último duelo de la jornada.



Ambos tenistas firmaron en el último turno de la pista Rod Laver Arena el duelo más emocionante en lo que va de competición después de alternarse el timón del partido en numerosas ocasiones y no sentenciar el choque hasta el último suspiro.



La continuidad de Federer en el primer grande de la temporada pendió tanto de un hilo hasta el punto que su rival llegó a dominar el súper desempate a diez puntos por 8-4.



Sin embargo, el tenista con más títulos Grand Slam de la historia (20) no dejó esta vez que el local Millman dictara sentencia en una competición ‘major’ al igual que hiciera en el Abierto de Estados Unidos de 2018 cuando se convirtió en el verdugo de Federer.



Después de acceder a la tercera ronda tras dos partidos brillantes, el suizo encajó por primera vez un set en contra, situación que dejó al español Rafael Nadal como único tenista de los tres grandes sin recibir un parcial desfavorable.

El tenista de Basilea alcanzó con la victoria sobre el australiano su victoria número cien en Melbourne Park, cifra que estrenó con su victoria sobre el estadounidense y exnúmero uno mundial Michael Chang en la primera ronda de la edición del 2000.



Solo tres tenistas pueden presumir de haber ganado 100 partidos en alguno de los cuatro grandes de la raqueta: Martina Navratilova (Wimbledon) y Chris Evert y Serena Williams (US Open).



En su próximo cruce, el suizo se impuso en las dos ocasiones que se enfrentó al húngaro Marton Fucsovics: la primera de ella en Australia en 2018 y la más reciente en Dubai en 2019. EFE