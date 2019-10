Federer renuncia a la nueva ATP Cup para pasar más tiempo con su familia

Roger Federer renunció a jugar la ATP Cup, una nueva competición por equipos que se disputará en enero en Australia, para disponer de más tiempo con su familia, anunció la organización este miércoles.

"Roger Federer anunció que no jugará la ATP Cup por razones familiares y como consecuencia Suiza se retira (de la competición)", indicó la ATP Cup en Twitter.

